تیم ملی والیبال زنان ترکیه با پیروزی 3 بر 0 مقابل چین در مرحله نیمه‌نهایی لیگ ملت‌های والیبال زنان جهان (FIVB)، به فینال این رقابت‌ها راه یافت.

صعود تیم ملی والیبال زنان ترکیه به فینال لیگ ملت‌های جهان با شکست چین تیم ملی والیبال زنان ترکیه با پیروزی 3 بر 0 مقابل چین در مرحله نیمه‌نهایی لیگ ملت‌های والیبال زنان جهان (FIVB)، به فینال این رقابت‌ها راه یافت.

ماکائو/ خبرگزاری آنادولو

تیم ملی والیبال زنان ترکیه در مرحله فینال لیگ ملت‌های والیبال زنان جهان 2026 در ماکائو، توانست تیم میزبان، چین را با نتیجه قاطع 3 بر 0 شکست داده و راهی دیدار فینال شود.

این دیدار در سالن «East Asian Games Dome» برگزار شد و ملی‌پوشان ترکیه ست‌های بازی را با نتایج 25-21، 25-15 و 25-20 به سود خود به پایان رساندند.

تیم ملی ترکیه در ست اول با درخشش سیناد جک کیسال، الیف شاهین و ایلکین آیدین فاصله را افزایش داد و در نهایت با اسپک‌های هانده بالادین 25-21 پیروز شد. در ست دوم نیز با برتری زهرا گونش و ملیسا وارگاس، برتری کامل خود را دیکته کرده و 25-15 به پیروزی رسید.

در ست سوم نیز با وجود رقابت پایاپای در امتیازات ابتدایی، والیبالیست‌های ترکیه در امتیازات پایانی برتری خود را حفظ کرده و با ثبت نتیجه 25-20، برنده این مسابقه 87 دقیقه‌ای شدند.

تیم ملی والیبال زنان ترکیه در دیدار فینال فردا به مصاف برزیل، تیم دوم رده‌بندی جهانی خواهد رفت. مسابقه رده‌بندی نیز میان تیم‌های چین و ایتالیا برگزار می‌شود.

