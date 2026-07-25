25 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئیه 2026
ماکائو/ خبرگزاری آنادولو
تیم ملی والیبال زنان ترکیه در مرحله فینال لیگ ملتهای والیبال زنان جهان 2026 در ماکائو، توانست تیم میزبان، چین را با نتیجه قاطع 3 بر 0 شکست داده و راهی دیدار فینال شود.
این دیدار در سالن «East Asian Games Dome» برگزار شد و ملیپوشان ترکیه ستهای بازی را با نتایج 25-21، 25-15 و 25-20 به سود خود به پایان رساندند.
تیم ملی ترکیه در ست اول با درخشش سیناد جک کیسال، الیف شاهین و ایلکین آیدین فاصله را افزایش داد و در نهایت با اسپکهای هانده بالادین 25-21 پیروز شد. در ست دوم نیز با برتری زهرا گونش و ملیسا وارگاس، برتری کامل خود را دیکته کرده و 25-15 به پیروزی رسید.
در ست سوم نیز با وجود رقابت پایاپای در امتیازات ابتدایی، والیبالیستهای ترکیه در امتیازات پایانی برتری خود را حفظ کرده و با ثبت نتیجه 25-20، برنده این مسابقه 87 دقیقهای شدند.
تیم ملی والیبال زنان ترکیه در دیدار فینال فردا به مصاف برزیل، تیم دوم ردهبندی جهانی خواهد رفت. مسابقه ردهبندی نیز میان تیمهای چین و ایتالیا برگزار میشود.