صعود ترکیه به جایگاه هفتمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان

30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
استانبول/ گوکهان یلدیز/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش «آمار جهانی فولاد 2026» منتشر شده از سوی اتحادیه جهانی فولاد، ترکیه با افزایش تولید فولاد خام خود از 36.9 میلیون تن در سال 2024 به 38.1 میلیون تن در سال 2025، از آلمان پیشی گرفت و در جایگاه هفتمین تولیدکننده بزرگ جهان قرار گرفت.
در این رتبهبندی، چین با تولید 960.8 میلیون تن بهرغم کاهش تولید نسبت به سال قبل، همچنان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان باقی مانده است. همچنین هند با 164.9 میلیون تن در جایگاه دوم ایستاد و آمریکا با تولید 81.9 میلیون تن با عبور از ژاپن، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
دادههای این گزارش حاکی از آن است که تولید جهانی فولاد خام در سال 2025 با روند کاهشی به یک میلیارد و 848.9 میلیون تن رسیده است که این افت عمدتاً ناشی از کاهش تولید در چین و کشورهایی نظیر ژاپن، روسیه، کره جنوبی، آلمان، مکزیک، کانادا، فرانسه و بریتانیا است.
در نقطه مقابل، کشورهایی از جمله ترکیه، هند، عربستان سعودی، الجزایر، استرالیا، پرتغال و قطر موفق به افزایش تولید خود شدهاند. اتحادیه جهانی فولاد ارتقای جایگاه ترکیه را بازتابی از رشد تولید در اقتصادهای در حال توسعه و رکود نسبی در اقتصادهای پیشرفته دانسته است.
در همین راستا، ویسل یایان، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان فولاد ترکیه با تاکید بر اینکه ترکیه هماکنون بزرگترین تولیدکننده فولاد در اروپا محسوب میشود، تصریح کرد: در صورت کنترل واردات، این کشور میتواند در میانمدت با پشت سر گذاشتن روسیه یا کره جنوبی، به جایگاههای بالاتری در رتبهبندی جهانی دست یابد.