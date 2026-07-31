صادرات نزدیک به 100 میلیون دلاری گیاهان زینتی ترکیه در نیمه نخست سال

31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
آنتالیا / خبرگزاری آنادولو
ابراهیم ییلماز، رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان زینتی ترکیه در گفتوگو با خبرنگار آنادولو با اشاره به اینکه سال 2026 با روند افزایشی صادرات آغاز شده است، اظهار داشت: صادرات گیاهان زینتی در نیمه اول سال تقریبا به 100 میلیون دلار رسید.
ییلماز با بیان اینکه صادرات این بخش در سال گذشته در مجموع 160 میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: در دوره ژانویه تا ژوئن سال گذشته تقریبا 98 میلیون دلار صادرات داشتیم و این رقم در مدت مشابه امسال به حدود 100 میلیون دلار رسیده است که نشاندهنده افزایش 2 درصدی نسبت به سال قبل است.
وی با اشاره به صادرات گیاهان زینتی زنده به بیش از 80 کشور در شش ماهه نخست سال، گفت: این بخش در مقایسه با سال گذشته، هرچند اندک، رشد داشته است. پیشبینی میکنیم که صادرات در دوره باقیمانده افزایش یابد و قصد داریم سال 2026 را با افزایش صادرات نسبت به سال گذشته و در سطح مطلوبی به پایان برسانیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان زینتی با بیان اینکه این افزایش 2 درصدی کمتر از انتظارات بوده است، افزود: گرمای شدید در اروپا بر میزان مصرف تاثیر منفی گذاشته است.
ییلماز مهمترین بازارهای صادراتی را کشورهای اروپایی و در درجه اول هلند، انگلستان و آلمان برشمرد و خاطرنشان کرد: علاوه بر هلند، صادرات قابل توجهی از گلها نیز به جمهوری آذربایجان، گرجستان و جمهوریهای ترکزبان انجام میشود.
وی در پایان یادآور شد: میخک بیشترین محصول صادراتی در این بخش است و سنبل، ژربرا و گیاهان سبز نیز سهم قابل توجهی در صادرات ما دارند.