عضو هیئت‌مدیره شرکت صنایع تسلیحاتی «تیساش» ترکیه از صادرات تپانچه و تفنگ‌های تولیدی به 76 کشور در 4 قاره جهان خبر داد.

صادرات محصولات تسلیحاتی شرکت تیساش ترکیه به 76 کشور جهان عضو هیئت‌مدیره شرکت صنایع تسلیحاتی «تیساش» ترکیه از صادرات تپانچه و تفنگ‌های تولیدی به 76 کشور در 4 قاره جهان خبر داد.

ترابزون/ انس سنسار/ خبرگزاری آنادولو

شرکت صنایع تسلیحاتی تیساش (TİSAŞ) که در منطقه صنعتی آرسین ترابزون فعالیت می‌کند، در سال 2025 موفق به صادرات انواع تپانچه و تفنگ‌های پیاده‌نظام به 76 کشور در قاره‌های آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا شده است.



مراد علمداراوغلو، عضو هیئت‌مدیره این شرکت در گفتگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که این مجموعه در سال جاری 150 هزار قبضه تپانچه و 10 هزار قبضه تفنگ پیاده‌نظام را با هدف صادرات تولید کرده و در مجموع 70 درصد از کل محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی عرضه کرده است.



وی با اشاره به تامین نیازهای داخلی کشور افزود: تیساش در چارچوب قراردادهای منعقد شده، حدود 52 هزار قبضه سلاح را نیز در سال 2025 در اختیار نیروهای انتظامی و ساختارهای امنیتی ترکیه قرار داده است.



علمداراوغلو همچنین به تشریح فعالیت‌های تحقیق و توسعه این شرکت پرداخت و از آغاز ساخت نمونه اولیه پروژه مسلسل و تداوم آزمایش‌های پروژه سلاح گاتلینگ با سامانه لوله چرخان خبر داد.



وی تاکید کرد که هدف نهایی این شرکت صنایع دفاعی برای سال 2026، دست‌یابی به رشد 15 درصدی در بخش تولید و صادرات است.

