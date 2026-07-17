صادرات عسل ترکیه به 37 کشور جهان در نیمه نخست سال 2026

Meltem Yılmaz Karakurum
17 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئیه 2026
ترابزون / ملتم یلماز/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس دادههای «انجمن صادرکنندگان شرق دریای سیاه»، ترکیه که به دلیل برخورداری از اقلیم مناسب، ظرفیت بالایی در صنعت زنبورداری دارد، در نیمه نخست سال 2026 3 هزار و 615 تن عسل به بازارهای بینالمللی ارسال کرده است.
این حجم از صادرات، درآمد ارزی معادل 15 میلیون و 764 هزار و 889 دلار برای کشور به همراه داشته است.
سلجوق اسکندر، رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان شرق دریای سیاه، در گفتگو با خبرنگار آنادولو، عملکرد نیمه اول سال را موفقیتآمیز توصیف کرد.
وی با اشاره به تداوم تقاضا در بازارهای سنتی مانند ایالات متحده، بریتانیا و آلمان، خاطرنشان کرد که ورود عسل ترکیه به بازارهای جدید نشاندهنده افزایش اعتبار و محبوبیت این محصول در سطح جهانی است.
اسکندر با نگاهی خوشبینانه به نیمه دوم سال جاری گفت: «در صورتی که روند فعلی تولید و صادرات حفظ شود، هدفگذاری ما این است که تا پایان سال 2026 از نظر حجم صادرات و درآمد ارزی، رکوردهای سال گذشته را پشت سر بگذاریم. ما در تلاشیم تا با تکیه بر کیفیت و قابلیت اطمینان عسل ترکیه، ضمن تقویت جایگاه خود در بازارهای فعلی، سهم خود را در بازارهای جدید نیز گسترش دهیم.»