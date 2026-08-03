شهر بیتلیس؛ پیوند تاریخ و طبیعت

03 آگوست 2026•بهروزرسانی: 03 آگوست 2026
بیتلیس/ خبرگزاری آنادولو
شهر بیتلیس در غرب دریاچه وان در منطقه آنادولو شرقی ترکیه، با تاریخ کهن خود که به دوره عثمانی میرسد، سازههای تاریخی، زیباییهای طبیعی و غذاهای لذیذ، در تمام طول سال پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است.
این شهر که در طول تاریخ میزبان تمدنهای بسیاری از جمله اورارتو، آشوریها، مادها، پارسها، مقدونیها، بیزانسیها، سلجوقیان و عثمانیها بوده است، گمان میرود نام خود را از بدلیس، یکی از فرماندهان اسکندر مقدونی گرفته باشد.
بیتلیس که به دلیل قرار گرفتن در درهای احاطه شده توسط سازههای تاریخی، به عنوان "شهر زیبای دره" نیز شناخته میشود، در دورههای سلجوقیان و عثمانی به عنوان مرکز علم، فرهنگ و تجارت رونق گرفت.
این شهر با قلعهها، مساجد، مدارس، مقبرهها و گورستانهای تاریخی خود، یکی از مسیرهای مهم فرهنگی آنادولو محسوب میشود. مناطق آهلات، تاتوان و عادلجواز در سواحل دریاچه وان نیز با میراث تاریخی و زیباییهای طبیعی خود برجسته هستند.
از جمله جاذبههای اصلی بیتلیس میتوان به موزه شهر تاریخی بیتلیس، تپه رصد بیتلیس، گورستان میدان سلجوقی آهلات، خانه اورارتو، مسجد زال پاشا، مسجد جامع عادلجواز و دریاچه دهانه نمرود اشاره کرد.
- موزه شهر تاریخی، نگاهی به گذشته بیتلیس
موزه شهر تاریخی بیتلیس که در مرکز بیتلیس واقع شده است، در یک ساختمان تاریخی ساخته شده سنگ، از بازدیدکنندگان استقبال میکند.
این موزه میراث فرهنگی منطقه را به نمایش میگذارد و سنگهای تزئین شده، آسیابهای دستی، سنگ قبرها و قطعات معماری را به نمایش میگذارد. تزئینات معماری و کتیبهها اطلاعات مهمی در مورد زندگی اجتماعی، درک مذهبی و سنگتراشی آن دوره ارائه میدهند.
- نمای هوایی از شهر تاریخی: تپه رصد بیتلیس
تپه رصد بیتلیس که مشرف به مرکز شهر است، منظرهای پانوراما از بافت تاریخی شهر و زیباییهای طبیعی اطراف آن ارائه میدهد.
این نقطه دید که به ویژه به خاطر مناظر طلوع و غروب خورشید محبوب است، به عنوان یکی از مهمترین مناطقی که میتوان قلعه بیتلیس و سازههای سنگی تاریخی را در کنار هم دید، برجسته است.
- اوج سنگتراشی سلجوقی: گورستان میدان سلجوقی آهلات
منطقه آهلات که در شمال غربی دریاچه وان واقع شده است، در دوران سلجوقی به عنوان "قبه الاسلام" (گنبد اسلام) شناخته میشد و به عنوان یک مرکز مهم یادگیری و فرهنگ خدمت میکرد.
گورستان میدان سلجوقی آهلات، یکی از بزرگترین گورستانهای ترکی-اسلامی در ترکیه و جهان محسوب میشود و با سنگ قبرهای یادبود خود توجهها را به خود جلب میکند.
سنگ قبرها، مزین به نقوش هندسی و گلدار، از مهمترین نمونههای سنگتراشی سلجوقی هستند، در حالی که کتیبههای روی آنها، ساختار اجتماعی و فرهنگی آن دوره را روشن میکند. «شهرک و سنگ قبرهای قدیمی آهلات» به دلیل ارزش جهانیاش در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.
خانه اورارتو در آهلات، فرهنگ زندگی و معماری اورارتو، یکی از تمدنهای باستانی منطقه را به نمایش میگذارد. این بنا که با سبک معماری سنتی ساخته شده است، اطلاعاتی در مورد سبک زندگی، درک هنر و زندگی روزمره دوره اورارتو در اختیار بازدیدکنندگان قرار میدهد.
- مساجد تاریخی، میراث فرهنگی را زنده نگه میدارند
مسجد زال پاشا در سواحل دریاچه وان با منظره دریاچه از بازدیدکنندگان استقبال میکند. این مسجد با ذوازده گنبد کوچک، حتی در خارج از زمان نماز نیز قابل بازدید است.
مسجد جامع عادل جواز، طبق کتیبهاش، در سال 1150 میلادی مورد مرمت قرار گرفته است. این مسجد که با گنبد مخروطی و منارهاش که جدا از مسجد قرار دارد، متمایز میشود، از جمله بناهای تاریخی مهم منطقه است.
- دریاچه دهانه آتشفشان نمرود
دریاچه دهانه آتشفشان نمرود در شهر تاتوان استان بیتلیس ترکیه به مقصدی محبوب برای کسانی که به دنبال هوای تازه و خنک در تابستان هستند، تبدیل شده است. این دریاچه یکی از مهمترین مقاصد گردشگری در بیتلیس بوده و در چارچوب پروژه مقاصد ممتاز اروپا شایسته دریافت جایزه برتر شد.
این دریاچه در ارتفاع 2250 متری قرار دارد و زیباییهای طبیعی، مناظر بکر و آب و هوای خنک آن توجه بسیاری را جلب میکند.
تولین جوشکون، یکی از گردشگران داخلی به «آنادولو» گفت: خرسهایی را در ورودی دریاچه دیدیم، اما خیلی وحشت نکردیم. بعدا به کنار دریاچه رفتیم و آنجا بسیار زیبا بود. در راه بازگشت، با یک خرس بزرگ و تولههایش روبرو شدیم. بسیار هیجانزده شدم. اینجا واقعا دیدنی است. به همه توصیه میکنم به اینجا بیایند. سرسبز و خنک است.
- غذاهای بیتلیس
بیتلیس علاوه بر زیباییهای تاریخی و طبیعی، با فرهنگ آشپزی ریشهدار خود، به عنوان یک توقفگاه مهم برای گردشگری غذایی شناخته میشود.
کباب بوریان معروف این شهر با استفاده از روشی تهیه میشود که ساعتها در تنورهای مخصوص زمان میبرد. سوپ آوشور که در کنار بوریان مصرف میشود، از طعمهای ضروری غذاهای منطقه است.