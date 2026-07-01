شهروند ترک 38 نفر را از زیر آوار زلزله ونزوئلا نجات داد

01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
کاراکاس/خبرگزاری آنادولو
ابراهیم اثر، شهروند ترک مقیم ونزوئلا، در جریان دو زمینلرزه شدید این کشور پس از انتقال خانوادهاش به مکانی امن، به کمک همسایگان شتافت و 38 نفر را از زیر آوار نجات داد.
این دو زمینلرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر با فاصله 39 ثانیه رخ داد و شهر لاگوایرا بیشترین خسارت جانی و مالی را متحمل شد.
اثر که 22 سال است در ونزوئلا زندگی میکند، در گفتوگو با آنادولو گفت: هنگام وقوع زلزله در دفتر کارم بودم. پس از رساندن همسر و فرزندانم به محلی امن، به منطقه بازگشتم و با شنیدن فریاد مردم، مجروحان و گرفتارشدگان زیر آوار را نجات دادم.
او تصریح کرد: صحنههای پس از زلزله بیشتر به یک منطقه جنگی شباهت داشت؛ ساختمانها فروریخته بودند، ایستگاه گاز مقابل دفترم آتش گرفته بود و مردم در میان آوار برای نجات جان خود تلاش میکردند.
اثر افزود کخ آن شب 38 نفر را از زیر آوار بیرون کشیده، اما بهدلیل نبود تجهیزات کافی نتوانست فردی به نام سانتیاگو را که صدایش از زیر آوار شنیده میشد، نجات دهد.