سن امید به زندگی برای مردان در ترکیه 75.9 سال و برای زنان نیز 81.1 سال محاسبه شد.

شاخص امید به زندگی در ترکیه 78.5 سال است سن امید به زندگی برای مردان در ترکیه 75.9 سال و برای زنان نیز 81.1 سال محاسبه شد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

سازمان آمار ترکیه با انتشار گزارشی مربوط به سال‌های 2023-2025 شاخص امید به زندگی در کشور را به طور میانگین 78.5 سال اعلام کرد.

بر این اساس، امید به زندگی برای مردان در ترکیه 75.9 سال و برای زنان نیز 81.1 سال محاسبه شده است.

براساس گزارش این سازمان در سال‌های 2022-2024 شاخص امید به زندگی در ترکیه به طور میانگین 78.1 سال اعلام شده بود.

به طور کلی میانگین عمر زنان در ترکیه بیشتر از مردان و شاخص امید به زندگی آنان نیز 5.2 سال بیشتر است.

زمانی که امید به زندگی در ترکیه بر اساس سطح تحصیلات مورد بررسی قرار گرفت، مشاهده شد که با افزایش این سطح، امید به زندگی نیز افزایش یافت.

در حالی که امید به زندگی در تمام سنین در بین افراد با تحصیلات پایین کمتر بود، دیده شد که با افزایش سطح تحصیلات، امید به زندگی نیز افزایش می‌یابد.