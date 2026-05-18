سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه: مداخله اسرائیل علیه ناوگان صمود اقدامی وحشیانه است

18 مه 2026•بهروزرسانی: 18 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه تاکید کرد: مداخله اسرائیل علیه ناوگان صمود یک اقدام غیرانسانی و وحشیانه است. همه گروهها و نهادهایی که طرفدار عدالت، قانون و حقوق بشر هستند باید در برابر این وحشیگری بایستند.
چلیک طی پستی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی به مداخله نیروهای اسرائیلی علیه ناوگان جهانی صمود واکنش نشان داد.
او نوشت: ناوگان جهانی صمود وجدان و عمل بشریت است. ما به ناوگان صمود که نمایانگر کرامت و شرافت است، درود میفرستیم.
چلیک افزود: شبکه نسلکشی با هر ابتکار بشردوستانهای دشمنی میکند. این وحشیگری در نهایت محکوم خواهد شد.