سالگرد فتح استانبول؛ اردوغان نماز جمعه را در مسجد ایاصوفیه اقامه کرد

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نماز جمعه این هفته را در مسجد جامع ایاصوفیه در استانبول اقامه و پس از آن با خبرنگاران درباره برنامه‌های بزرگداشت سالگرد فتح استانبول گفت‌وگو کرد.

اردوغان با اشاره به سومین روز عید قربان و همزمانی آن با سالگرد فتح استانبول، گفت که در مراسم «از فتح استانبول تا فتح دل‌ها؛ جشن عید و گرامی‌داشت فتح» در مرکز کنگره خلیج شرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در ایاصوفیه تصریح کرد: امروز، 29 مه، این فرصت فراهم شد که نماز جمعه را در ایاصوفیه اقامه کنیم. استقبال و حضور مردم بسیار باشکوه بود. همچنین راهپیمایی از منطقه فاتح تا ایاصوفیه برگزار شد و شهروندان استانبول نماز جمعه را در این مکان تاریخی به جا آوردند.

رئیس‌جمهور ترکیه افزود که برنامه‌های جشن فتح استانبول در طول روز ادامه خواهد داشت و شامگاه نیز برنامه‌های ویژه‌ای در شهر برگزار می‌شود.

اردوغان همچنین در واکنش به تعارف راحت الحلقوم به خبرنگاران و به خودش، با لبخند گفت: من نمی‌خورم، مراقب (سلامتی‌ام) هستم.

در این برنامه، شماری از مقام‌های دولتی از جمله وزیر ورزش و جوانان، وزیر کشور، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری، استاندار استانبول و مسئولان محلی نیز اردوغان را همراهی کردند.