آنکارا/خبرگزاری آنادولو

سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) از متلاشی شدن یک شبکه جاسوسی بین‌المللی خبر داد که به گفته منابع امنیتی، برای دو سرویس اطلاعاتی خارجی فعالیت می‌کرد.

در عملیات همزمان نیروهای امنیتی در چهار استان ترکیه، 7 نفر از اعضای این شبکه بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی روانه زندان شدند.



بر اساس گزارش‌ها، این شبکه اطلاعات حساس مربوط به نهادهای مدنی، انجمن‌ها، گروه‌های قومی و برخی مسئولان دولتی در ترکیه را جمع‌آوری و به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی منتقل می‌کرد. دو عضو دیگر این شبکه نیز پیش‌تر به دلیل جرایم دیگر در زندان بودند.

منابع امنیتی اعلام کردند که فعالیت اعضای شبکه از طریق نظارت میدانی، رصد سایبری و شنود فنی برای مدت طولانی تحت پیگیری بوده است.



در این روند، شیوه‌های ارتباطی، نحوه ارسال گزارش‌ها، سازوکارهای مالی و دستورالعمل‌های عملیاتی شبکه به طور کامل شناسایی شد.

به گفته مقامات ترکیه، این عملیات علاوه بر بازداشت اعضای شبکه، به افشای ساختار فعالیت سرویس‌های خارجی، روش‌های ارتباطی و اهداف راهبردی آن‌ها در داخل ترکیه نیز منجر شده است.