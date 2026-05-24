زلزله 4.9 ریشتری در آدانا

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) اعلام کرد: ساعت 04:26 به وقت محلی، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.9 ریشتر شهرستان سائیم‌بیلی در استان آدانا ترکیه را لرزاند.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه، این زمین‌لرزه در عمق 8.6 کیلومتری زمین رخ داده است.

آفاد پس از اعزام نیرو به منطقه اعلام کرد: تا این لحظه، وضعیت نامطلوبی گزارش نشده است. عملیات پایش و بررسی میدانی همچنان ادامه دارد. برای شهروندان آسیب‌دیده آرزوی سلامتی و بهبودی داریم.