استانبول/ خبرگزاری آنادولو

در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی و هوافضای «ساحا 2026» در استانبول، شرکت الکترولند دفنس از رهپاد بومی و چندمنظوره «گوک‌بورو» (خودروی زمینی بدون‌سرنشین)، تازه‌ترین دستاورد خود در این حوزه، رونمایی کرد.



این سامانه می‌تواند با سرعت 30 کیلومتر در ساعت حرکت کرده و تا 800 کیلوگرم بار حمل کند.

همچنین توانایی فعالیت در شیب‌های تند و زمین‌های ناهموار را دارد و به‌گونه‌ای طراحی شده که در شرایط دشوار مانند کوهستان، بیابان، جنگل و مناطق گِلی عملکرد مؤثری داشته باشد.

فرحات اوغور، مدیرعامل شرکت در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو اعلام کرد که این پلتفرم علاوه بر کاربردهای دفاعی، می‌تواند در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، جست‌وجو و نجات و حفاظت از محیط‌زیست نیز مورد استفاده قرار گیرد و با هدف کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری طراحی شده است.

وی همچنین از وجود تقاضا برای این سامانه در بازارهای خارجی خبر داد و گفت مذاکراتی برای صادرات حدود 30 دستگاه از این خودرو با یکی از کشورهای اروپایی در جریان است.