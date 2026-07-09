روز جهانی جمعیت و آمار به‌روز ترکیه ترکیه با 86 میلیون و 92 هزار و 168 نفر جمعیت در بین 194 کشور در رتبه هجدهم قرار دارد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

طبق گزارش موسسه آمار ترکیه، جمعیت کشور بالغ بر 86 میلیون و 92 هزار و 168 نفر بوده، در بین 194 کشور در رتبه هجدهم قرار دارد و از نظر نسبت کودکان و نوجوانان در جمعیت خود، از میانگین اتحادیه اروپا فراتر رفته است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) 11 ژوئیه 1987، تاریخی که جمعیت جهان به 5 میلیارد نفر رسید، را به عنوان "روز جهانی جمعیت" تعیین کرد. موسسه آمار ترکیه نیز به مناسبت این روز بولتن "روز جهانی جمعیت 2026" را منتشر کرد.

طبق برآوردهای جمعیتی سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شد جمعیت جهان تا اواسط سال 2025 به 8 میلیارد و 231 میلیون و 613 هزار و 70 نفر برسد.

پرجمعیت‌ترین کشور جهان هند با 1 میلیارد و 463 میلیون و 865 هزار و 525 نفر، پس از آن چین با 1 میلیارد و 416 میلیون و 96 هزار و 94 نفر و ایالات متحده آمریکا با 347 میلیون و 275 هزار و 808 نفر است. این سه کشور 39.2 درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. ترکیه یک درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود میانگین جهانی جمعیت جوانان در سال 2025، 15.6 درصد باشد. نسبت جمعیت جوان ترکیه با 14.8 درصد کمتر از میانگین است.

پیش‌بینی می‌شود میانگین جهانی جمعیت سالمندان در سال 2025، 10.4٪ باشد، در حالی که نسبت جمعیت سالمندان ترکیه با 11.1٪ بالاتر از میانگین جهانی محاسبه شده است.