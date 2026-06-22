22 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
روزنامه اسرائیلی «معاریو» در مقالهای شامل ارزیابیهایی از پیشرفت ترکیه در صنعت دفاعی و قدرت نظامی نوشت که ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد و تهدیدی بسیار بزرگتر و خطرناکتر از ایران برای اسرائیل محسوب میشود.
در این مقاله در مورد ظرفیت نظامی و پیشرفتهای ترکیه در صنعت دفاعی آمده است: ترکیه زیرساختهای پیشرفتهای در صنعت دفاعی ایجاد کرده است که در حال حاضر تقریباً 80 درصد از تجهیزات نظامی خود را در داخل کشور تولید میکند.
در این مقاله که به شکاف بین واشنگتن و تلآویو میپردازد، آمده است: در حالی که ما هنوز از شوک تغییر نگرش تند، خام و غیرمنتظره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نسبت به نیازهای امنیتی اسرائیل در مرز شمالیاش، که ناشی از خستگی او از مذاکرات بیپایان با ایران است، در شوک هستیم، اکنون با چالش جدیدی روبرو هستیم که شاید حتی خطرناکتر از ایران باشد: ترکیه.
این مقاله دادههایی را در مورد تعداد تانکهای ترکیه، که دومین ارتش بزرگ ناتو پس از ایالات متحده را دارد، به اشتراک میگذارد و توجه را به تانک آلتای تولید داخل جلب میکند.
این روزنامه نوشته است: ارتش ترکیه ساختار نیروی عظیمی دارد. نیروی هوایی شامل تقریباً 200 فروند هواپیما، عمدتاً اف-16 و همچنین هلیکوپترهای تهاجمی است. با این حال، در یک درگیری احتمالی با اسرائیل، تهدید اصلی از سوی نیروهای دریایی خواهد بود که شامل 14 زیردریایی، ناوچه و کشتی تهاجمی آبی-خاکی (TCG Anadolu) میشود.
در این مقاله آمده است که ارتش ترکیه تجربه عملیاتی گستردهای در «جنگ شهری و جنگ کوهستانی چالشبرانگیز» دارد، چه در مبارزه چند دههای خود علیه گروههای تروریستی و چه در استفاده هماهنگ از توپخانه، واحدهای زرهی و نیروی هوایی در سوریه و عراق.
در این مقاله همچنین اشاره شده است که دکترین «میهن آبی» سیاست ترکیه را در مدیترانه شرقی، دریای اژه و دریای سیاه تعریف میکند و این دکترین «مرزهای دریایی یونان و قبرس یونانینشین را که با اسرائیل همکاریهایی را تشکیل دادهاند، بیمعنی میکند.»