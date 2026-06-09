دلسی رودریگز، سرپرست ریاست‌جمهوری ونزوئلا، پس از دیدار با رئيس جمهور اردوغان، بر اهمیت توسعه روابط دوجانبه تاکید کرد.

رودریگز: ترکیه و ونزوئلا همکاری‌های اقتصادی و انرژی را گسترش می‌دهند دلسی رودریگز، سرپرست ریاست‌جمهوری ونزوئلا، پس از دیدار با رئيس جمهور اردوغان، بر اهمیت توسعه روابط دوجانبه تاکید کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

دلسی رودریگز، سرپرست ریاست‌جمهوری ونزوئلا پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در کاخ دولماباغچه استانبول، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی بر اهمیت روابط میان ترکیه و ونزوئلا تاکید کرد.

وی با اشاره به تلاش دو کشور برای توسعه همکاری‌های دوجانبه نوشت: در دیدار با رئیس‌جمهور اردوغان به دنبال پیشبرد بیشتر دستورکار همکاری‌های مشترک هستیم. ترکیه و ونزوئلا به‌طور مستمر روابط تجاری و اقتصادی خود را به‌ویژه در بخش‌های معدن، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات هوایی گسترش می‌دهند.

رودریگز همچنین از دعوت اردوغان برای سفر به ترکیه قدردانی کرده و ابراز داشت: پروازهای مستقیم ترکیش ایرلاینز میان کاراکاس و استانبول نقش مهمی در تقویت روابط دو کشور داشته است.

وی افزود: دو کشور در زمینه‌های فناوری، صنعت، علم و انرژی نیز به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید همکاری برای افزایش رفاه مردم هستند.

سرپرست ریاست‌جمهوری ونزوئلا با اشاره به ظرفیت‌های کشورش در حوزه انرژی تصریح کرد: ونزوئلا از منابع غنی برخوردار است و می‌خواهیم این ظرفیت‌ها را بیش از پیش متنوع کنیم و توانمندی و تلاش مردم خود را به جهان نشان دهیم.