خبرنگارانی که شب کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 را در استانبول پوشش دادند، در گفتگو با خبرگزاری آنادولو از خطرات جانی، ایستادگی مردم و ثبت لحظات تاریخی شکست کودتا روایت کردند.

روایت خبرنگاران ترکیه از شب کودتای نافرجام 15 ژوئیه؛ ثبت حقیقت زیر آتش تانک‌ها خبرنگارانی که شب کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 را در استانبول پوشش دادند، در گفتگو با خبرگزاری آنادولو از خطرات جانی، ایستادگی مردم و ثبت لحظات تاریخی شکست کودتا روایت کردند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

خبرنگارانی که در شب کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 در استانبول، کانون اصلی تحولات، مأموریت خبری داشتند، در گفت‌وگو با خبرنگاران آنادولو از خطراتی که در آن شب با آن روبه‌رو شدند و لحظات سرنوشت‌سازی که به باور آنها روند حوادث را تغییر داد، روایت کردند.

این خبرنگاران که با دریافت گزارش‌های مردمی و پیام‌های بی‌سیم پلیس راهی محل حوادث شدند، گفتند آنچه در ابتدا یک رویداد امنیتی عادی به نظر می‌رسید، به‌سرعت به شبی تبدیل شد که در آن نظامیان کودتاگر به‌سوی شهروندان آتش گشودند.

آنها در مناطق مختلف استانبول، به‌ویژه پل شهدای 15 ژوئیه (پل بوغاز‌ایچی سابق)، چنگل‌کوی و بیلربیی، زیر پرواز جنگنده‌های اف-16، حملات بالگردها و آتش تانک‌ها به پوشش رویدادها ادامه دادند.

به گفته این خبرنگاران، با وجود کمبود تجهیزات، اتمام شارژ دوربین‌ها و خطر اصابت گلوله، لحظات مقاومت مردم، پیشروی شهروندان در برابر تانک‌ها و در نهایت تسلیم نظامیان کودتاگر را ثبت کردند.

این درحالی است که تصاویری که از نخستین اسناد رسانه‌ای شکست کودتا در ترکیه و جهان به شمار می‌رود.

اوغوزجان یازار، دبیر شبکه ATV، گفت نخستین نشانه‌های تحرکات غیرعادی از طریق بی‌سیم پلیسم مطلع شد و پس از حضور در پل بسفر دریافتند که نظامیان به‌سوی مردم سلاح کشیده‌اند.

وی با اشاره به مقاومت گسترده شهروندان پس از فراخوان رجب طیب اردوغان، تأکید کرد مردم تا صبح در برابر کودتاگران ایستادگی کردند و خبرنگاران نیز با وجود کمبود امکانات، لحظات مقاومت و تسلیم نظامیان را ثبت کردند.

مراد کوچ، فیلمبردار ارشد خبرگزاری آنادولو، نیز گفت پس از بسته شدن پل شهدای 15 ژوئیه به محل اعزام شد و شاهد تیراندازی مستقیم نظامیان به سوی غیرنظامیان بود.

وی اظهار داشت برای در امان ماندن از گلوله‌ها پشت موانع پناه گرفت و تا صبح از صحنه‌ها فیلمبرداری کرد.

به گفته او، حمله تانک‌ها به خودروی آب‌پاش پلیس (TOMA) و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان از تلخ‌ترین صحنه‌های آن شب بود.

یونس امره گونایدین، فیلمبردار ارشد آنادولو نیز گفت ابتدا تصور می‌کرد با یک وضعیت غیرعادی ترافیکی روبه‌رو است، اما با شنیدن صدای تیراندازی و مشاهده گلوله‌های واقعی به محل حادثه رفت. او با اشاره به کشته و زخمی شدن همکاران و آشنایانش، گفت حدود 36 ساعت بدون وقفه و با امکانات محدود به پوشش رویدادها ادامه داد.

حسن حسین کول، خبرنگار ارشد آنادولو، نیز اظهار داشت در مناطق بیلربیی، چنگل‌کوی و پل بوغازایچی شاهد حملات بالگردها، شلیک تانک‌ها و تیراندازی نظامیان بود.

وی گفت خطرناک‌ترین لحظه برای او حملات بالگردها بود و تصور می‌کرد جان خود را از دست خواهد داد، اما ثبت این وقایع را وظیفه حرفه‌ای خود می‌دانست.

عیسی ترلی، عکاس ارشد خبرگزاری آنادولو، نیز گفت پس از آغاز تحولات، از مناطق توزلا، اورهانلی و فرودگاه صبیحه گوکچن گزارش تهیه کرد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در برابر نظامیان، تأکید کرد از همان لحظه که هزاران شهروند بدون سلاح در برابر نیروهای مسلح ایستادند، اطمینان یافت کودتا به شکست خواهد انجامید.

ترلی همچنین وحدت اقشار مختلف جامعه در دفاع از کشور را یکی از ماندگارترین صحنه‌های آن شب توصیف کرد.