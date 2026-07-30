صادرات ترکیه به کشورهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در 6 ماه نخست سال جاری با افزایش 4.5 درصدی به 2.5 میلیارد دلار رسید.

رشد 4.5 درصدی صادرات ترکیه به آمریکای لاتین و کارائیب در نیمه نخست سال صادرات ترکیه به کشورهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در 6 ماه نخست سال جاری با افزایش 4.5 درصدی به 2.5 میلیارد دلار رسید.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

در چارچوب «راهبرد آمریکای لاتین و کارائیب (LAK)» که از سوی وزارت تجارت ترکیه به اجرا درمی‌آید، میزان صادرات ترکیه به کشورهای این منطقه در 6 ماه نخست سال جاری با افزایش 4.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از 2.3 میلیارد دلار به 2.5 میلیارد دلار افزایش یافت.

بر اساس داده‌های منتشر شده، حجم تجارت ترکیه با منطقه LAK که در سال 2000 حدود 920 میلیون دلار بود، طی 25 سال اخیر با افزایشی 18 برابری به 16.4 میلیارد دلار رسیده است. همچنین تا پایان سال گذشته، 688 شرکت با سرمایه کشورهای این منطقه به ارزش 3.4 میلیارد دلار در ترکیه فعالیت داشته‌اند.

در نیمه نخست سال جاری، مکزیک با 641.7 میلیون دلار بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ترکیه در این منطقه بوده است. موقعیت راهبردی مکزیک در صنایع خودروسازی و الکترونیک، امکان دسترسی شرکت‌های ترک به بازار آمریکای شمالی را فراهم می‌کند.

پس از مکزیک، برزیل با 458.9 میلیون دلار در رتبه دوم جای گرفت. برزیل نخستین شریک راهبردی ترکیه در آمریکای جنوبی است که از سال 2010 همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، صنایع دفاعی، انرژی و کشاورزی توسعه یافته است. پرو با 208.5 میلیون دلار، شیلی با 191.7 میلیون دلار و پاناما با 139.6 میلیون دلار در رده‌های بعدی مقاصد صادراتی ترکیه قرار دارند.

ترکیه گسترش توافق‌های تجارت آزاد، افزایش سرمایه‌گذاری‌های متقابل و توسعه همکاری با بلوک‌های منطقه‌ای مانند مرکوسور و ائتلاف اقیانوس آرام را از اولویت‌های آتی خود در این منطقه اعلام کرده است.

