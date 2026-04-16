رشد 24 درصدی صادرات اتوبوس، مینی‌بوس و میدی‌بوس از ترکیه صادرات اتوبوس، مینی‌بوس و میدی‌بوس ترکیه در سه ماهه اول سالجاری به 54 کشور به 835.9 میلیون دلار رسید.

بورسا/ خبرگزاری آنادولو

براساس داده‌های منتشر شده توسط اتحادیه صادرکنندگان صنعت خودروی اولوداغ، در سه‌ماهه نخست سالجاری، صادرات انواع اتوبوس، مینی‌بوس و میدی‌بوس ترکیه به 54 کشور جهان به 835 میلیون و 900 هزار دلار رسید.

صادرات این بخش طی مدت مشابه سال 2025 میلادی 672 میلیون و 993 هزار دلار بوده است. این ارقام نشانگر رشد 24 درصدی صادرات انواع اتوبوس و مینی‌بوس از ترکیه در سالجاری است. انواع اتوبوس و مینی‌بوس همچنین 8.44 درصد از کل صادرات صنعت خودرو ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند.

فرانسه با 144 میلیون و 191 هزار دلار بزرگترین مشتری انواع اتوبوس و مینی‌بوس ساخت ترکیه در سه ماه ابتدایی سالجاری بوده و آلمان با 103 میلیون و 90 هزار دلار در رتبه دوم قرار گرفت.

ایتالیا، اسپانیا، لهستان، رومانی، پرتغال و دانمارک نیز از مشتریان بزرگ انواع اتوبوس و مینی‌بوس تولید ترکیه طی این مدت بوده‌اند.

از سوی دیگر، در حالی که در سه‌ماهه نخست سال گذشته تنها 329 هزار دلار صادرات اتوبوس، مینی‌بوس و میدی‌بوس از ترکیه به امارات متحده عربی انجام شده بود، این رقم در مدت مشابه سال جاری با افزایش 11 هزار و 737 درصدی به 38 میلیون و 944 هزار دلار رسید.

