رشد 10 درصدی صادرات منطقه آزاد اژه ترکیه در سه‌ماهه نخست سال

ازمیر/خبرگزاری آنادولو

صادرات «منطقه آزاد اژه» در سه ماه نخست سال جاری با رشد 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 826 میلیون و 850 هزار دلار رسید.

این منطقه که در میان 19 منطقه آزاد ترکیه قرار دارد و از نظر حجم تجارت و درآمد صادراتی بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور محسوب می‌شود، طی 5 سال گذشته روند رشد خود را بدون وقفه ادامه داده است.

منطقه آزاد اژه که سال گذشته با صادرات 3.2 میلیارد دلاری رکورد زده بود، در سه‌ماهه نخست امسال نیز با وجود نوسانات اقتصاد جهانی روند رشد خود را حفظ کرد.

این منطقه در دوره ژانویه تا مارس 2025 صادراتی معادل 755 میلیون و 312 هزار دلار داشته و این رقم در مدت مشابه امسال با رشد 10 درصدی به 826 میلیون و 850 هزار دلار افزایش یافته است.