Burak Dağ, Halil Silahşör
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
قدس / خبرگزاری آنادولو
رسانههای اسرائیلی با بازتاب تحولات اخیر نوشتند که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روند تبدیل این کشور به یک ابرقدرت منطقهای را آغاز کرده است.
بر اساس گزارش روزنامه «یسرائیل هیوم»، نشست ناتو که در تاریخ 7 و 8 ژوئیه در آنکارا برگزار شد، فراتر از نمایش موفقیتهای امنیتی و دیپلماتیک رجب طیب اردوغان، به سکویی برای تثبیت هدف بزرگتر او یعنی موقعیتبخشی به ترکیه به عنوان یک قدرت منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است.
در این گزارش تأکید شده است که رئیسجمهور اردوغان با بهرهبرداری از نشست ناتو، جایگاه ترکیه را به عنوان یک قدرت منطقهای بیش از پیش مستحکم کرده است.
این رسانه با اشاره به اینکه ترکیه با دارا بودن 355 هزار نیروی نظامی فعال و 378 هزار نیروی ذخیره، دومین ارتش بزرگ ناتو پس از ایالات متحده آمریکا را در اختیار دارد، افزود که صنایع دفاعی آنکارا در 10 سال گذشته شتاب چشمگیری گرفته است.
در ادامه گزارش آمده است که آنکارا فراتر از نقش یک تأمینکننده در حوزه صنایع دفاعی، اکنون به دنبال تبدیل شدن به یک شریک استراتژیک است که توانایی دیکته کردن سیاستها را داشته باشد.
در همین راستا، ذکر شده است که رئیسجمهور اردوغان در حال اعمال فشار است تا ترکیه در ساختار دفاعی و امنیتی اروپا، بهویژه در برنامه ۱۵۰ میلیارد یورویی (۱۷۱ میلیارد دلاری) SAFE اتحادیه اروپا گنجانده شود.
دکتر آسا اوفیر (Assa Ophir)، کارشناس مسائل ترکیه از بخش مطالعات خاورمیانه و علوم سیاسی دانشگاه آریل در گفتگو با روزنامه یسرائیل هیوم اظهار داشت که سیاستگذاران ترک به این درک رسیدهاند که اهداف دیپلماتیک باید از حمایت قدرت نظامی برخوردار باشند.
دکتر اوفیر در ارزیابی سیاستهای سالهای اخیر ترکیه گفت: «تقویت نظامی ترکیه به خودی خود یک هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری برای پشتیبانی از یک سیاست خارجی جاهطلبانه و تجدیدنظرطلبانه (رو تجدیدنظر در نظم موجود) است؛ به این معنی که ترکیه کشوری است که میخواهد نظم فعلی را تغییر دهد. ما شاهد آن هستیم که آنکارا در سالهای اخیر بهتدریج از سیاست خارجی محتاطانه و محافظهکارانه سابق خود فاصله گرفته است. ترکیه در عوض موضعی مستقلتر و قاطعتر اتخاذ کرده که نه تنها وضعیت موجود منطقه، بلکه موازنه قدرت جهانی را نیز به چالش میکشد و هدفش بازنویسی قوانین بازی است.»
اوفیر با بیان اینکه صنایع دفاعی به عنوان ستون فقرات اهداف کلان ژئوپلیتیک ترکیه عمل میکند، افزود: «سیاستگذاران ترکیه میدانند که اهداف دیپلماتیک باید با قدرت نظامی پشتیبانی شوند. اگر کشوری بخواهد بر رویدادهای مدیترانه شرقی، دریای سیاه، قفقاز، خاورمیانه، بالکان و به طور فزایندهای بر آفریقا و آسیای مرکزی تأثیر بگذارد، به نیروی نظامی نیاز دارد که بتواند قدرت خود را فراتر از مرزهایش به نمایش بگذارد.»
دکتر اوفیر همچنین با اشاره به اینکه عضویت در ناتو توان نظامی ترکیه را به طور قابلتوجهی ارتقا داده است، تصریح کرد: «ارتش ترکیه از زمان پیوستن به ناتو، از مزایایی چون شرکت در رزمایشهای مشترک، استانداردسازی، تبادل اطلاعات و افزایش توان عملیات همزمان با پیشرفتهترین ارتشهای جهان بهرهمند شده و ترکها یک شبکه دفاعی منسجم در برابر تهدیدات نظامی دریافت کردهاند.»