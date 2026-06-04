04 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئن 2026
ازمیر/خبرگزاری آنادولو
بخش عملیاتی رزمایش بینالمللی جستوجو و نجات «شیر دریایی-2026» (Deniz Aslanı-2026) که تحت هدایت و فرماندهی فرماندهی گارد ساحلی ترکیه برگزار میشود، در آبهای بینالمللی دریای اژه و حریم هوایی ترکیه در محدوده منطقه جستوجو و نجات کشور آغاز شد.
این رزمایش با هدف آزمایش توانمندیها و ظرفیتهای نیروهای جستوجو و نجات ترکیه، تقویت همکاری و هماهنگی در عملیات مشترک جستوجو و نجات، معرفی این توانمندیها به جامعه بینالمللی، توسعه آموزشها و ارزیابی سامانههای فرماندهی و کنترل جستوجو و نجات برگزار میشود.
رزمایش در دو نقطه مختلف واقع در منطقه جستوجو و نجات ترکیه و میان جزایر میدیلی، ساکیز، ایپسارا، بوزبابا و اسکیری در دریای اژه اجرا خواهد شد.
در این رزمایش، یک بالگرد جستوجو و نجات از نیروی زمینی، یک شناور آبیخاکی از نیروی دریایی، یک هواپیمای جستوجو و نجات و یک بالگرد جستوجو و نجات از نیروی هوایی ارتش، یک بالگرد جستوجو و نجات از ژاندارمری، همچنین 3 ناوچه، 5 شناور، 5 بالگرد، یک پهپاد و تیمهای غواصی، ایمنی، امنیت و جستوجو و نجات (DEGAK) از فرماندهی گارد ساحلی مشارکت دارند.
در نخستین سناریوی رزمایش که با حضور 500 نفر نیرو اجرا میشود، پس از دریافت پیام اضطراری از یک کشتی تجاری در حال غرق شدن در آبهای بینالمللی دریای اژه، عملیات جستوجو و نجات خدمه کشتی انجام خواهد شد.
در سناریوی دوم نیز پس از دریافت پیام اضطراری از یک شناور مسافربری و اطلاع از وقوع آتشسوزی در آن، عملیات نجات سرنشینان و اطفای حریق در آبهای بینالمللی دریای اژه اجرا میشود.
این رزمایش از سوی فرمانده گارد ساحلی ترکیه، دریادار احمد کندیر و 54 ناظر از جمله 17 ناظر خارجی از 8 کشور دنبال میشود.