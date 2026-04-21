رایزنی وزیران خارجه مصر، ترکیه، عمان و پاکستان درباره مذاکرات ایران و آمریکا

Hussien Elkabany, Halil Silahşör
21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
قاهره/ خبرگزاری آنادولو
بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در گفتوگوهای تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان و اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان، بر اهمیت هماهنگی برای موفقیت فرآیند دیپلماتیک تأکید کرد.
طرفین در این رایزنیها، دیالوگ را تنها راه جلوگیری از بیثباتی بیشتر در منطقه دانسته و مذاکرات جاری را گامی اساسی برای دستیابی به توافق ملموس و پایان جنگی قلمداد کردند که از 28 فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شده است.
این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که پس از ناکامی مذاکرات 11 آوریل، گزارشهایی مبنی بر ورود هیئت پیشقراول آمریکایی به اسلامآباد در تاریخ 19 آوریل برای دور دوم گفتوگوها منتشر شده است؛ با این حال، تهران ادامه حضور در میز مذاکره را به رفع محاصره دریایی تنگه هرمز منوط کرده است.