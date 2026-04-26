رایزنی تلفنی فیدان با میانجی‌های آمریکایی درباره مذاکرات ایران

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در یک تماس تلفنی با میانجی‌های آمریکایی، درباره آخرین وضعیت مذاکرات میان ایران و ایالات متحده آمریکا به بحث و تبادل نظر پرداخت.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع دیپلماتیک در وزارت امور خارجه ترکیه، در این گفت‌وگو طرفین آخرین تحولات مربوط به روند مذاکرات و گام‌های برداشته شده در این مسیر را بررسی کردند.

این رایزنی‌ها بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک برای آگاهی از نتایج گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن ارزیابی می‌شود.

