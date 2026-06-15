رئیس مجلس ترکیه ضمن استقبال از توافق میان آمریکا و ایران تاکید کرد حفظ و اجرای دقیق این توافق و تداوم روند گفت‌وگوها با رویکردی مسئولانه، نقش مهمی در تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای خواهد داشت.

رئیس مجلس ترکیه: حفظ توافق آمریکا و ایران برای ثبات منطقه‌ای ضروری است رئیس مجلس ترکیه ضمن استقبال از توافق میان آمریکا و ایران تاکید کرد حفظ و اجرای دقیق این توافق و تداوم روند گفت‌وگوها با رویکردی مسئولانه، نقش مهمی در تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای خواهد داشت.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه در شبکه اجتماعی درباره توافق ایران و آمریکا نوشت: «باور داریم توافق میان آمریکا و ایران به تقویت صلح و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد و از گام‌های برداشته‌شده برای پایان دادن به جنگ و تنش استقبال می‌کنیم؛ اینکه توافق به‌دست‌آمده با دقت و حساسیت حفظ شود و طرفین با رویکردی عقلانی و مسئولانه روند را ادامه دهند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.»

وی ضمن قدردانی از کشورهایی که در این روند نقش میانجی‌گری داشته‌اند، به‌ویژه پاکستان، تاکید کرد که باید از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز که می‌تواند روند توافق را به خطر بیندازد جلوگیری شود.

رئیس مجلس ترکیه همچنین افزود: ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان به تلاش‌های خود برای برقراری صلح، ثبات و عدالت در منطقه و جهان ادامه خواهد داد و از هر ابتکار مبتنی بر صلح پایدار حمایت می‌کند.