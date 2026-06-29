رئیس مجلس ترکیه: اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل باید پایان یابد

29 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه طی سخنانی در اجلاس پارلمانی ناتو در استانبول درباره اقدامات اسرائیل تاکید کرد: پایان یافتن این اقدامات تجاوزکارانه دولت اسرائیل، نه تنها به معنای برقراری آرامش برای فلسطینیان، بلکه به معنای تضمین صلح جهانی نیز خواهد بود.
کورتولموش همچنین در واکنش به تحریمهای برخی کشورهای عضو ناتو نسبت به صنعت دفاعی ترکیه نیز گفت: در چارچوب عضویت در ائتلاف، کاملاً آشکار است که ادامه اعمال تحریمها از سوی برخی اعضا، اقدامی یکجانبه، بیمعنا و مغایر با روح حاکم بر این ائتلاف است.