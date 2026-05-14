14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
آستانه/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه نشان «خواجه احمد یسوی» را از قاسم جومرت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، دریافت کرد
اردوغان و توکایف در کاخ استقلال دیداری دوجانبه برگزار کرده و سپس در ششمین نشست شورای همکاری راهبردی سطح عالی ترکیه و قزاقستان شرکت کردند.
توکایف پس از پایان این نشست، نشان «خواجه احمد یسوی» را به اردوغان اعطا کرد.
رئیسجمهور ترکیه در مراسم اعطای این نشان گفت که از دریافت این نشان ارزشمند که به نام خواجه احمد یسوی بنیانگذاری شده، خرسند است.
اردوغان افزود: این نشان را نشانه احترام والای جمهوری ترکیه و ملتمان میدانم و آن را با افتخار میپذیرم. همچنین به خاطر رهبری شما در رساندن روابط برادرانه دو کشور به سطح کنونی، از برادر عزیزم تشکر میکنم. از خداوند میخواهم برادری و محبت میان ما را پایدار نگه دارد.