رئیس‌جمهور ترکیه درگذشت حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر را به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تسلیت گفت.

رئیس‌جمهور اردوغان به امیر قطر تسلیت گفت رئیس‌جمهور ترکیه درگذشت حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر را به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تسلیت گفت.

دوحه/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که برای تسلیت درگذشت حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر به دوحه، پایتخت این کشور سفر کرده بود، مراتب تسلیت خود را به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور اردوغان پس از ورود به فرودگاه بین المللی حمد، مورد استقبال شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور دفاع قطر قرار گرفت و سپس به کاخ لوسیل رفت.

اردوغان در آنجا مراتب تسلیت خود را به تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر ابراز کرد.

رئیس جمهور اردوغان را محمد شیمشک وزیر خزانه داری، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی، برهان الدین دوران رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری، صافی آرپاگوش رئیس سازمان امور دینی و مصطفی گوکسو سفیر ترکیه در دوحه همراهی کردند.