وزارت بازرگانی ترکیه در نیمه نخست سال، با هدف افزایش صادرات و تقویت فضای سرمایه‌گذاری، 152 تماس سطح‌بالا با مقامات 57 کشور انجام داده است.

دیپلماسی تجاری ترکیه با 57 کشور در نیمه نخست سال وزارت بازرگانی ترکیه در نیمه نخست سال، با هدف افزایش صادرات و تقویت فضای سرمایه‌گذاری، 152 تماس سطح‌بالا با مقامات 57 کشور انجام داده است.

آنکارا/سرحد توتاق/ خبرگزاری آنادولو

براساس داده های منتشر شده توسط وزارت بازرگانی ترکیه، این وزارتخانه در نیمه نخست سال 2026، 152 تماس سطح‌بالا با مقامات 57 کشور جهان به منظور افزایش صادرات و تقویت فضای سرمایه‌گذاری انجام داده است.

در این دوره، مذاکرات تجارت آزاد با بریتانیا ادامه یافت و با کانادا و کاستاریکا درباره آغاز مذاکرات توافق‌نامه تجارت آزاد تفاهم شد. همچنین روند گسترش توافق‌های تجارت ترجیحی با جمهوری آذربایجان و ازبکستان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.

ترکیه در چارچوب سازوکارهای اقتصادی مشترک با کشورهایی مانند انگلستان، مجارستان، نروژ، سوریه و آلمان نیز توافق‌هایی در زمینه تسهیل تجارت، حمل‌ونقل، ویزا، انرژی، بانکداری، اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری به دست آورد.

برگزاری مجامع تجاری با عربستان سعودی و سوریه، تقویت مسیرهای جایگزین تجاری در پی تحولات تنگه هرمز و حمایت از همکاری‌های اقتصادی در بالکان از دیگر محورهای دیپلماسی تجاری آنکارا بوده است.

وزارت بازرگانی ترکیه همچنین اعلام کرده که این فعالیت‌ها در نیمه دوم سال نیز برای تسهیل دسترسی صادرکنندگان به بازارهای جدید ادامه خواهد یافت.