دیدار وزیر کشور ترکیه و سفیر ایران در آنکارا

وزیر کشور ترکیه و سفیر ایران در آنکارا درباره تحولات اخیر در منطقه دیدار و گفت‌وگو کردند.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه با محمدحسن حبیب‌الله زاده، سفیر ایران در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزارت کشور ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، درباره روابط دیرینه بین ترکیه و ایران و مسائل مشترک دو کشور بحث و تبادل نظر شده است.

در این بیانیه همچنین اشاره شده است: تحولات اخیر و تشدید تنش‌ها در منطقه نیز در این دیدار مورد بحث قرار گرفت و بر اهمیت حفظ صلح، ثبات و آرامش تأکید شد.

وزیر کشور ترکیه اظهار داشت که همکاری بین ترکیه و ایران برای تقویت ثبات منطقه‌ای، افزایش درک متقابل و حفظ هماهنگی مؤثر در مورد مسائل مشترک مهم است.

