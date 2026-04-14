دیدار وزیر کشور ترکیه و سفیر ایران در آنکارا

14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه با محمدحسن حبیبالله زاده، سفیر ایران در آنکارا دیدار و گفتوگو کرد.
وزارت کشور ترکیه در بیانیهای اعلام کرد که در این دیدار، درباره روابط دیرینه بین ترکیه و ایران و مسائل مشترک دو کشور بحث و تبادل نظر شده است.
در این بیانیه همچنین اشاره شده است: تحولات اخیر و تشدید تنشها در منطقه نیز در این دیدار مورد بحث قرار گرفت و بر اهمیت حفظ صلح، ثبات و آرامش تأکید شد.
وزیر کشور ترکیه اظهار داشت که همکاری بین ترکیه و ایران برای تقویت ثبات منطقهای، افزایش درک متقابل و حفظ هماهنگی مؤثر در مورد مسائل مشترک مهم است.