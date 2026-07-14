دیدار وزیر دفاع ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان در آنکارا

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه با ارتشبد عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه‌ای که در حساب کاربری این نهاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اعلام کرد: یاشار گولر، وزیر دفاع ملی از ارتشبد عاصم منیر، فرمانده نیروی زمینی و فرمانده ارتش پاکستان که به دعوت رسمی ارتشبد سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، به آنکارا سفر کرده است، استقبال و با وی دیدار کرد. ارتشبد بایراکتاراوغلو نیز در این دیدار حضور داشت.

در این بیانیه، همچنین تصاویری از این دیدار منتشر شد.