دیدار وزیر دفاع ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان در آنکارا

14 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه با ارتشبد عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در آنکارا دیدار و گفتوگو کرد.
وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیهای که در حساب کاربری این نهاد در شبکههای اجتماعی منتشر شد، اعلام کرد: یاشار گولر، وزیر دفاع ملی از ارتشبد عاصم منیر، فرمانده نیروی زمینی و فرمانده ارتش پاکستان که به دعوت رسمی ارتشبد سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، به آنکارا سفر کرده است، استقبال و با وی دیدار کرد. ارتشبد بایراکتاراوغلو نیز در این دیدار حضور داشت.
در این بیانیه، همچنین تصاویری از این دیدار منتشر شد.