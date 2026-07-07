هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در حاشیه نشست ناتو در آنکارا، با هیئتی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده دیدار و گفتگو کرد.

دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با هیئتی از سناتورهای آمریکایی در آنکارا هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در حاشیه نشست ناتو در آنکارا، با هیئتی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده دیدار و گفتگو کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو



بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع دیپلماتیک، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در آنکارا با جين شاهين، رئیس مشترک گروه ناظر ناتو در سنا و عضو ارشد کمیته روابط خارجی، به همراه سناتورها کریستوفر کونز، دیک دوربین، مایک راوندز و مایک ترنر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا دیدار کرد.



این ملاقات در جریان سفر این هیئت بلندپایه به ترکیه برای حضور در نشست ناتو انجام شد. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین در رویدادی با عنوان «امنیت اروپا پس از نشست آنکارا: تقویت همکاری میان متحدان ناتو در سراسر اروپا» که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک وزارت امور خارجه (SAM) و موسسه چتم هاوس در آنکارا برگزار شد، شرکت و سخنرانی کرد.



