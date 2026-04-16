استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای فدراسیون روسیه و هیئت همراه او را در شهر استانبول به حضور پذیرفت.

این دیدار رسمی در دفتر ریاست‌جمهوری «دلمه‌باغچه» برگزار شد و طی آن مقامات ارشد دو کشور درباره همکاری‌های دوجانبه و مسائل راهبردی منطقه به گفتگو پرداختند.

در این نشست، ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت)، عاکف چاغاتای کلیچ، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در سیاست خارجی و امنیت، و برهان‌الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری نیز حضور داشتند.