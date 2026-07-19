دیدار رئیس‌ جمهوری تُرک قبرس شمالی و وزیر دفاع ترکیه

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

طوفان ارهورمان، رئیس‌ جمهوری تُرک قبرس شمالی با یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه دیدار کرد.

بر اساس مطلب منتشر شده در حساب وزارت دفاع ملی ترکیه در پلتفرم ملی «NSosyal»، گولر برای شرکت در مراسم پنجاه‌ودومین سالگرد عملیات صلح قبرس به جمهوری تُرک قبرس شمالی سفر کرده است.

در این سفر، صالح آیحان، معاون وزیر دفاع، ارتشبد سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل ارتش ترکیه، دریادار ارجمند تاتلی‌اوغلو، فرمانده نیروی دریایی، ارتشبد ضیا جمال کادی‌اوغلو، فرمانده نیروی هوایی و ارتشبد متین توکل، فرمانده نیروی زمینی، گولر را همراهی کردند.

در این دیدار، صالح آیحان، معاون وزیر دفاع، ارتشبد سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل ارتش و فرماندهان نیروهای مسلح ترکیه نیز حضور داشتند.