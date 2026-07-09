رئیس‌جمهور ترکیه در حاشیه نشست ناتو در آنکارا با روسای شورای اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا دیدار و درباره احیای روند عضویت آنکارا گفتگو کرد.

دیدار اردوغان با روسای شورای اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا در آنکارا رئیس‌جمهور ترکیه در حاشیه نشست ناتو در آنکارا با روسای شورای اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا دیدار و درباره احیای روند عضویت آنکارا گفتگو کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو



مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در دیدار با آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اتحادیه اروپا و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای را بررسی کرد.

در جریان این دیدار که در حاشیه 36مین نشست سران کشورها و حکومت‌های عضو ناتو در آنکارا برگزار شد، روابط ترکیه و اتحادیه اروپا و همچنین تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس‌جمهور ترکیه در این دیدار با ابراز خرسندی از افزایش تماس‌ها در تمامی سطوح، تاکید کرد که انتظار اصلی ترکیه, احیای روند عضویت کامل در اتحادیه اروپا است و در این راستا فعال‌سازی مکانیسم‌های مربوطه و آغاز نشست‌های لازم مورد انتظار است.



اردوغان با اشاره به اینکه ترکیه سال‌هاست به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و عضو اتحادیه گمرکی، به یک مرکز مهم تولیدی در اروپا تبدیل شده است، تصریح کرد که ساختار یکپارچه اقتصادی, قدرت رقابت اروپا را در سطح جهانی افزایش می‌دهد و انتظار می‌رود مقررات تجاری و سرمایه‌گذاری جدید اتحادیه اروپا شامل ترکیه نیز بشود.

اردوغان همچنین با تاکید بر اقدامات ترکیه برای کمک به امنیت اروپا، خاطرنشان کرد که آنکارا خواهان گام‌هایی همسو با حقوق اتحاد در ناتو است.



در این دیدار علاوه بر روابط دوجانبه، گام‌های دیپلماتیک ترکیه برای پایان دادن به درگیری‌های اوکراین-روسیه, تنش میان آمریکا و ایران و همچنین حملات اسرائیل به غزه و لبنان مورد ارزیابی قرار گرفت.

