دیدارهای فشرده اردوغان با رهبران جهان در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا

09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در چارچوب سیوششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا، با شماری از رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، الکساندر استوب رئیسجمهور فنلاند، پیتر پلگرینی رئیسجمهور اسلواکی و فریدریش مرتس صدراعظم آلمان دیدارهای دوجانبه برگزار کرد.
اردوغان در دیدارهای خود با رهبران بلغارستان، کانادا، فنلاند و دیگر کشورها بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای تجارت، امنیت، صنایع دفاعی، انرژی و حملونقل تاکید کرد.
او همچنین با اشاره به نقش ترکیه در ناتو، تقویت ستون اروپایی این ائتلاف را مهم دانست، اما تاکید کرد که این امر نباید جایگزین پیوند فراآتلانتیکی شود. اردوغان همچنین خواستار مشارکت متحدان غیرعضو اتحادیه اروپا در ابتکارهای دفاعی این اتحادیه شد.
رئیسجمهور ترکیه در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو بر اهمیت بررسی موضوعاتی از جمله دفاع جمعی و افزایش همکاریهای صنایع دفاعی میان متحدان در نشست آنکارا تاکید کرد. او در گفتوگو با رئیسجمهور فنلاند نیز گفت که مشارکت احتمالی ترکیه در راهبرد امنیتی اروپا نباید نادیده گرفته شود و تلاشهای اتحادیه اروپا برای امنیت اروپا باید مکمل ناتو باشد.
در بخش دیگری از برنامهها، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که نخستین سفر رسمی خود به ترکیه را انجام میداد، در فرودگاه آنکارا مورد استقبال اردوغان قرار گرفت. اردوغان پیش از دیدار دوجانبه با ترامپ، بر اهمیت برگزاری نشست ناتو در آنکارا تاکید کرد و درباره موضوع تحویل جنگنده های اف-35 به ترکیه گفت که این مسئله برای ترکیه موضوع تازهای نیست و آنکارا پیشتر نیز درباره آن با واشنگتن گفتوگو کرده است. او ابراز امیدواری کرد که در نشست رهبران، تصمیمی مثبت درباره پرونده اف-35 اتخاذ شود.
در ضیافت شام رسمی و پذیرایی که به افتخار رهبران شرکتکننده در اجلاس ناتو و همسران آنها برگزار شد، اردوغان و همسرش امینه اردوغان از مهمانان پذیرایی کردند. رهبران هنگام ورود به مجموعه ریاستجمهوری با سرود و آهنگ گروه «مهتر» وزارت دفاع ترکیه استقبال شدند و پیش از شام، عکس خانوادگی گرفته شد.
در روز دوم نشست، رهبران برای نشست اصلی سران کشورها و دولتها در مجموعه ریاستجمهوری گرد هم آمدند. پس از مراسم استقبال رسمی و عکس خانوادگی، نشست سران آغاز شد. اردوغان سپس با امانوئل مکرون دیدار کرد و گفت زمان آن رسیده است که ترکیه و فرانسه اهداف تجاری متقابل خود را افزایش دهند و همکاریها را در همه زمینهها گسترش دهند. او همچنین درباره ایران گفت که ترکیه امیدوار است «تفاهم اسلامآباد» به صلح در منطقه کمک کند، اما در عین خوشبینی، باید محتاط بود و در برابر تحریکها دقت کرد.
اردوغان در دیدار با جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان بر گسترش همکاریها در حوزههایی چون صنایع دفاعی، سرمایهگذاری، انرژی و تجارت تاکید کرد. او همچنین گفت که باید در برابر هرگونه اقدام یا تحریک که توافق میان ایران و آمریکا را مختل کند، هوشیار بود و ترکیه به تلاش برای صلح پایدار ادامه خواهد داد.
در دیدار اردوغان با کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا نیز سند مشارکت امنیتی و دفاعی میان ترکیه و بریتانیا امضا شد. این سند تعهد دو کشور به دفاع متقابل و پیمان آتلانتیک شمالی را تایید میکند. اردوغان همچنین با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه دیدار کرد و گفت که ترکیه به حمایت از مردم سوریه ادامه خواهد داد و دور ماندن سوریه از درگیریهای منطقهای برای بازسازی این کشور حیاتی است.
رئیسجمهور ترکیه پس از پایان دیدارها در نشست خبری به پرسشهای خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد. او همچنین با آنتونیو کوستا، رئیس شورای اتحادیه اروپا و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در یک ناهار کاری دیدار کرد و گفت که ترکیه سالهاست نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و عضو اتحادیه گمرکی است و انتظار دارد مقررات جدید اتحادیه اروپا در زمینه تجارت و سرمایهگذاری، ترکیه را نیز در بر بگیرد.
اردوغان در ادامه برنامههای خود در حاشیه نشست ناتو، با نخستوزیر مونتهنگرو، رئیسجمهور اسلواکی و نخستوزیر آلبانی نیز در مجموعه ریاستجمهوری ترکیه دیدار کرد.