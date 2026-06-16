دکتر اویغور: افزایش ظرفیت اطلاعاتی و دفاعی، ترکیه را به بازیگری کلیدی در ناتو و منطقه بدل کرده است

16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دکتر حقی اویغور، معاون رئیس آکادمی اطلاعات ملی ترکیه (MİA) گفت: «ظرفیت اطلاعاتی ترکیه در سالهای اخیر پیشرفت بسیار جدی و قابل توجهی داشته است. به همین ترتیب، کشور ما در صنعت دفاعی نیز گامهای مهمی برداشته است. همه اینها باعث شده است که ترکیه چه در داخل ائتلاف (ناتو) و چه در تحولات منطقهای به بازیگری تبدیل شود که نمیتوان آن را نادیده گرفت.»
اویغور در گفتوگو با خبرنگار آنادولو درباره سیوششمین نشست سران کشورها و دولتهای ناتو که در روزهای 7 و 8 ژوئیه در آنکارا برگزار خواهد شد، ارزیابیهایی خود را ارائه کرد.
معاون رئیس آکادمی اطلاعات ملی ترکیه با بیان اینکه نشست ناتو امسال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود، گفت که ناتو در پی اشغال اوکراین توسط روسیه و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
اویغور با اشاره به اینکه در دوره اخیر بحثها و اختلافنظرها در داخل ناتو شدت گرفته است، اظهار داشت: «موضوع تقسیم بار مالی، گرایش بیشتر ایالات متحده آمریکا به منطقه آسیا-پاسیفیک و تأمین امنیت اروپا توسط متحدان اروپایی. همه این موارد نقش ترکیه را بیش از پیش برجسته کرده است. در این چارچوب، برگزاری این نشست در ترکیه به معنای آن است که مباحث بسیار مهمی مورد بحث قرار خواهد گرفت. برجسته شدن تحولات ژئوپلیتیکی نیز به این معناست که کشوری مانند ترکیه که در قفقاز، بالکان، دریای سیاه و خاورمیانه تأثیرگذار است، ناگزیر بیش از پیش در کانون توجه قرار میگیرد.»
وی با تأکید بر اینکه ترکیه در سالهای اخیر بهویژه در حوزههای دفاعی و اطلاعاتی شتاب بسیار قابل توجهی کسب کرده است، گفت: «ظرفیت اطلاعاتی ترکیه در سالهای اخیر پیشرفت بسیار جدی داشته است. به همین شکل، در صنعت دفاعی نیز گامهای مهمی برداشته است. همه اینها موجب شده که ترکیه چه در داخل ائتلاف و چه در تحولات منطقهای به بازیگری تبدیل شود که نمیتوان آن را نادیده گرفت.»
اویغور با اشاره به اینکه سازمانهایی که نتوانند خود را با تغییر و تحول هماهنگ کنند، پس از مدت کوتاهی موجودیت خود را از دست خواهند داد، گفت ناتو با وجود اینکه در دوران جنگ سرد برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شده بود، با وجود برخی بحثها و اختلافات همچنان به حیات خود ادامه داده است.
معاون رئیس آکادمی اطلاعات ملی ترکیه با بیان اینکه همکاری چندملیتی در مبارزه با تروریسم و همچنین اشتراک فناوری و اطلاعات، نشاندهنده پویایی و زنده بودن ناتو است، افزود: «تحولات سالهای اخیر روند تحول ناتو را تسریع کرده است. دلیل این موضوع را نیز میتوان در تقویت درک مشترک از تهدیدات مشاهده کرد. اگر به خاطر داشته باشید، در سالهای گذشته برخی تهدیدات برای امنیت ملی ما وجود داشت که نمیتوانستیم آنها را به اعضای ائتلاف بهخوبی منتقل کنیم و برخی اعضای ناتو نیز این تهدیدات را چندان جدی نمیگرفتند. اما تهدیدی که اکنون بهویژه در پی اشغال اوکراین توسط روسیه پدید آمده است، باعث شده روسیه از سوی کشورهای اروپایی نیز بهعنوان یک تهدید امنیتی بسیار جدی تلقی شود.»
وی افزود: «اگر به خاطر داشته باشید، زمانی که در بحران سوریه ما با روسیه روبهرو شده بودیم، واکنش مشابهی از سوی اعضای ناتو مشاهده نکردیم. حتی در ارائه یک سامانه دفاع هوایی نیز با تردید رفتار میکردند. امروز ناتو در حال تغییر و تحول است. در واقع تنها از این طریق میتواند خود را با شرایط جدید سازگار کند. در غیر این صورت، همانند بسیاری از سازمانهای بینالمللی که پیشتر نمونههای آن را دیدهایم، معنای خود را از دست خواهد داد.»