رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه با تأکید بر جایگاه راهبردی ترکیه در ناتو، اعلام کرد که رسانه‌ها نقشی حیاتی در انتقال صحیح، شفاف و کامل نشست سران این ائتلاف به افکار عمومی جهان ایفا می‌کنند.

دوران: نقش رسانه‌ها در انعکاس شفاف نشست سران ناتو حیاتی است رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه با تأکید بر جایگاه راهبردی ترکیه در ناتو، اعلام کرد که رسانه‌ها نقشی حیاتی در انتقال صحیح، شفاف و کامل نشست سران این ائتلاف به افکار عمومی جهان ایفا می‌کنند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

بورهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در پوشش نشست سران ناتو، گفت: انتقال صحیح، شفاف و کامل چنین نشست مهمی به افکار عمومی جهان، نقشی حیاتی در اطلاع‌رسانی دارد.

دوران در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اعلام کرد که در چارچوب نشست سران ناتو، به میزبانی مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، با خبرنگاران داخلی و خارجی در آنکارا دیدار کرده است.

وی با اشاره به جایگاه ترکیه در پیمان ناتو اظهار داشت: ترکیه با موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود، یکی از اعضای قدرتمند و استوار ناتو است.

دوران با یادآوری سخنان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، افزود: ترکیه با بیش از هزار و 800 کیلومتر مرز با مناطق بحرانی، ارتشی قدرتمند و صنایع دفاعی پیشرفته، طی بیش از 70 سال گذشته از مهم‌ترین متحدانی بوده که بیشترین سهم را در تأمین امنیت این ائتلاف داشته است.

وی همچنین تأکید کرد که ناتو نیز بخش جدایی‌ناپذیر از معماری امنیتی و بازدارندگی ترکیه به شمار می‌رود.

دوران همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها گفت: نقش ارزشمند خبرنگاران در انعکاس درست، شفاف و کامل چنین نشست حساسی برای افکار عمومی جهان، از اهمیت حیاتی برخوردار است. زیرا روابط میان کشورها با اسناد رسمی، نشست‌های سران و تماس‌های دیپلماتیک شکل می‌گیرد، اما نزدیکی میان ملت‌ها اغلب از طریق تجربه‌های انسانی و ماندگار ایجاد می‌شود.

وی در پایان از خبرنگاران حاضر در این نشست قدردانی کرد و برای آنان در پوشش اجلاس سران کشورهای عضو ناتو آرزوی موفقیت کرد.