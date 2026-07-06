06 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
بورهانالدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، در ضیافت شام ویژه خبرنگاران خارجی پیش از نشست سران ناتو، گفت این اجلاس از نظر ترسیم چشمانداز راهبردی آینده ناتو اهمیت تاریخی دارد و پوشش صحیح و کامل آن از سوی رسانهها نقش تعیینکنندهای در اطلاعرسانی به افکار عمومی جهان ایفا میکند.
وی با خوشامدگویی به خبرنگاران حاضر در آنکارا، اعلام کرد که مرکز ارتباطات تمامی امکانات لازم را برای فراهم کردن بهترین شرایط کاری برای رسانههای داخلی و خارجی در طول برگزاری این اجلاس بسیج کرده است.
دوران همچنین با اشاره به نقش دیپلماسی فرهنگی، این ضیافت را فرصتی برای معرفی فرهنگ، تاریخ و آشپزی ترکیه دانست و تأکید کرد که روابط میان ملتها تنها از طریق مناسبات رسمی شکل نمیگیرد، بلکه تجربههای مشترک فرهنگی نیز در تقویت این روابط نقش مهمی دارند.
وی افزود که ریاست ارتباطات ریاستجمهوری در هماهنگی با نهادهای ذیربط، راهبرد دیپلماسی غذایی ترکیه را دنبال میکند و «هفته آشپزی ترکیه» که از سال 2022 با حمایت امینه اردوغان برگزار میشود، سهم مهمی در معرفی بینالمللی فرهنگ غذایی ترکیه داشته است.
در پایان این مراسم، از خبرنگاران خارجی با غذاهای سنتی ترکیه پذیرایی شد.