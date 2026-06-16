Fatma Sevinç Çetin
16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
برهانالدین دوران، رئیس نهاد ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «İstanbul Photo Awards 2026» در سالن نمایشگاهی خبرگزاری آنادولو ابراز داشت: ترکیه نهتنها در عرصه دیپلماسی بلکه در حوزه ارتباطات و رسانه نیز تلاشهای گستردهای انجام میدهد.
دوران با اشاره به قدرت عکاسی در ثبت احساسات مختلف در یک قاب، آن را بخشی جداییناپذیر از زندگی دانست.
وی ضمن قدردانی از سردار کاراگز، مدیرعامل خبرگزاری آنادولو و کارکنان این مجموعه برای برگزاری این رویداد، تاکید کرد که آنادولو با بیش از 106 سال سابقه، یکی از نهادهای معتبر در حوزه عکاسی و رسانه است.
دوران با اشاره به نقش تاریخی خبرگزاری آنادولو گفت: این خبرگزاری که در شرایط دشوار جنگ استقلال ترکیه تاسیس شد، امروز به یک برند جهانی با شبکه خبری قدرتمند، نیروی انسانی متخصص و تأثیرگذاری بینالمللی تبدیل شده است.
وی افزود: مسابقه «İstanbul Photo Awards» از سال 2015 تاکنون به یک سکوی معتبر بینالمللی تبدیل شده و جایگاه ویژهای در دنیای عکاسی دارد.