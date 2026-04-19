استانبول/خبرگزاری آنادولو

برهان‌الدین دوران، رئیس نهاد ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو در محل برگزاری مجمع دیپلماسی آنتالیا (ADF) که خبرگزاری آنادولو «شریک ارتباطات جهانی» آن است، بر اهمیت دیپلماسی برای تحقق «جهانی عادلانه‌تر» تاکید کرده ابراز داشت: این مجمع در بحبوحه پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌های چندوجهی جهان برگزار می‌شود؛ ترکیه با شعار «جهانی عادلانه‌تر ممکن است» بر نقش کلیدی دیپلماسی در حل بحران‌ها و جلوگیری از درگیری‌ها تاکید دارد.

دوران با اشاره به سخنان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه مبنی بر «جهان از پنج بزرگ‌تر است» خاطرنشان کرد: مفهوم «جهان از پنج بزرگ‌تر است» و سپس «جهانی عادلانه‌تر ممکن است» مسیر جدیدی را در سیاست جهانی ترسیم کرده است.

وی افزود: ترکیه خواهان شکل‌گیری نظمی مبتنی بر ثبات، امنیت، همزیستی و همکاری اقتصادی در منطقه و جهان است و آماده است به‌طور فعال در این روند نقش‌آفرینی کند.

دوران اذعان داشت: جهان هنوز نمی‌داند نظم جدید بر چه ارزش‌ها و توازنی از قدرت بنا خواهد شد، اما در چنین شرایطی دیپلماسی، گفت‌وگو و همکاری اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد و ترکیه آماده است در این روند نقش فعال ایفا کند؛ چه از طریق میانجی‌گری، چه همکاری امنیتی و چه دیپلماسی مبتنی بر رهبری.

وی با اشاره به اینکه «انتشار اطلاعات نادرست» به یکی از مهم‌ترین موضوعات جهان دیجیتال تبدیل شده است، گفت: این مسئله هم در حفاظت از کودکان و هم در جلوگیری از تاثیر کمپین‌های مختلف بر افکار عمومی، بعد امنیتی پررنگ‌تری پیدا کرده است.

دوران تصریح کرد: با گسترش هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن، خطرات جدیدی در دستور کار همه کشورها قرار گرفته و هر کشور برای مقابله با اطلاعات نادرست در حال تدوین قوانین و اتخاذ تدابیر جدید است.