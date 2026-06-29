29 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
دوازدهمین اجلاس نیروگاههای هستهای (NPPES) با همکاری اتاق صنعت آنکارا و انجمن صنعت هستهای، با شعار «عصر جدید هستهای؛ تقویت صنعت، نوآوری و اهداف انتشار صفر خالص» از فردا در استانبول آغاز به کار میکند.
بر اساس اعلام انجمن صنعت هستهای، این اجلاس با حمایت وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه به مدت دو روز در مرکز فرهنگی سلیمان دمیرل دانشگاه فنی استانبول برگزار خواهد شد.
در این اجلاس، آخرین تحولات مربوط به نیروگاه هستهای آککویو، همچنین پروژههای احداث دومین و سومین نیروگاه هستهای ترکیه در سینوپ و تراکیه و دیگر سرمایهگذاریهای جدید هستهای ترکیه بررسی میشود.
کارشناسان داخلی و خارجی نیز در این نشست، فرصتهای جدید سرمایهگذاری در حوزه انرژی هستهای، فناوریهای نسل جدید راکتورها و نقش انرژی هستهای در تحقق اهداف انتشار خالص صفر را در آستانه برگزاری سیویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی (COP31) که امسال به میزبانی آنتالیا برگزار میشود، ارزیابی خواهند کرد.