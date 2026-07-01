بر اساس تازه‌ترین آمار، 189 حزب سیاسی در ترکیه فعال هستند و حزب عدالت و توسعه با 11 میلیون و 709 هزار و 913 عضو، در صدر این احزاب قرار دارد.

در ترکیه 189 حزب سیاسی فعالیت دارند بر اساس تازه‌ترین آمار، 189 حزب سیاسی در ترکیه فعال هستند و حزب عدالت و توسعه با 11 میلیون و 709 هزار و 913 عضو، در صدر این احزاب قرار دارد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس تازه‌ترین آمار دفتر دادستانی کل دادگاه عالی استیناف، ترکیه میزبان 189 حزب سیاسی فعال است که حزب عدالت و توسعه با 11 میلیون و 709 هزار و 913 عضو، در صدر این احزاب قرار دارد.

طبق اعلام وب‌سایت دادستانی کل ترکیه، حزب عدالت و توسعه از نظر تعداد اعضا در کشور رتبه اول را دارد.

بعد از حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق با یک میلیون و 879 هزار و 973 عضو و حزب ملی‌گرا با 501 هزار و 122 عضو در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در میان احزاب دارای گروه در مجلس ملی ترکیه، حزب نیک دارای 385 هزار و 25 عضو، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها دارای 17 هزار و 60 عضو و حزب سعادت نیز دارای 374 هزار و 724 عضو ثبت نام شده هستند.