در ترکیه 189 حزب سیاسی فعالیت دارند

01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس تازهترین آمار دفتر دادستانی کل دادگاه عالی استیناف، ترکیه میزبان 189 حزب سیاسی فعال است که حزب عدالت و توسعه با 11 میلیون و 709 هزار و 913 عضو، در صدر این احزاب قرار دارد.
طبق اعلام وبسایت دادستانی کل ترکیه، حزب عدالت و توسعه از نظر تعداد اعضا در کشور رتبه اول را دارد.
بعد از حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق با یک میلیون و 879 هزار و 973 عضو و حزب ملیگرا با 501 هزار و 122 عضو در رتبههای بعدی قرار دارند.
در میان احزاب دارای گروه در مجلس ملی ترکیه، حزب نیک دارای 385 هزار و 25 عضو، حزب برابری و دموکراسی خلقها دارای 17 هزار و 60 عضو و حزب سعادت نیز دارای 374 هزار و 724 عضو ثبت نام شده هستند.