فینال لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی ترکیه در فصل 2025-2026 با حضور برترین باشگاه‌های کشور در دره طبیعی «بهشت و جهنم» در استان حکاری برگزار خواهد شد.

دره «بهشت و جهنم» میزبان رویداد بزرگ ورزشی در ترکیه فینال لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی ترکیه در فصل 2025-2026 با حضور برترین باشگاه‌های کشور در دره طبیعی «بهشت و جهنم» در استان حکاری برگزار خواهد شد.

حکاری/ خبرگزاری آنادولو

دره «بهشت و جهنم» که میان مرکز استان حکاری و شهرستان یوکسک‌اووا ترکیه قرار دارد و با صخره‌های مرتفع و کوه‌های بلند احاطه شده، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مناطق فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی تبدیل شده است.

این دره با قرار گرفتن در نزدیکی کوه‌های جیلوس و قله اولودوروک با ارتفاع 4 هزار و 135 متر، به مقصدی برای گردشگران داخلی و خارجی و ورزشکاران تبدیل شده است.

فینال لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی ترکیه با همکاری وزارت ورزش و جوانان، استانداری حکاری و فدراسیون کشتی ترکیه در این منطقه برگزار می‌شود.

پیش از آغاز مسابقات، جایگاه 800 نفره، تشک سیار و تجهیزات ارتباطی در محل نصب شده است.

امین ییلدیریم، مدیر ورزش و جوانان حکاری اعلام کرد این رقابت‌ها با حضور حدود 200 ورزشکار، داور و مسئول برگزار می‌شود و هدف از آن معرفی ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و ورزشی منطقه است.