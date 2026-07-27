بخش نساجی ترکیه در نیمه اول امسال به ارزش 4 میلیارد و 708 میلیون و 604 هزار دلار کالا صادر کرده است.

درآمد 4.7 میلیارد دلاری ترکیه از بخش نساجی طی 6 ماه بخش نساجی ترکیه در نیمه اول امسال به ارزش 4 میلیارد و 708 میلیون و 604 هزار دلار کالا صادر کرده است.

غازی‌آنتپ/ خبرگزاری آنادولو

طبق داده‌های اتحادیه صادرکنندگان جنوب شرق آنادولو، تولیدکنندگان نساجی در دوره ژانویه تا ژوئن امسال، 1 میلیون و 226 هزار و 764 تن کالا به 196 کشور و منطقه آزاد ارسال کردند.

این بخش از این میزان صادرات 4 میلیارد و 708 میلیون و 604 هزار دلار درآمد کسب کرد.

بیشترین حجم صادرات، 1 میلیارد و 807 میلیون و 649 هزار دلار، به کشورهای اتحادیه اروپا اختصاص داشت.

صادرات به کشورهای آفریقایی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4.9 درصد افزایش یافت و به 764 میلیون و 376 هزار دلار رسید.

بالاترین حجم صادرات این بخش بر اساس کشور، به ایتالیا با مجموع 385 میلیون و 836 هزار دلار بود. پس از این کشور، ایالات متحده آمریکا با 301 میلیون و 270 هزار دلار، با افزایش 23.9 درصد و اسپانیا با 289 میلیون و 865 هزار دلار، با افزایش 11.1 درصد قرار داشتند.

هنگامی که گروه‌های فرعی کالا بررسی می‌شوند، بیشترین صادرات در گروه نساجی بوده است. پس از منسوجات، نخ و الیاف قرار دارند.

بر اساس استان‌ها، بیشترین صادرات از استانبول با 1 میلیارد و 829 میلیون و 231 هزار دلار بوده است.

غازی‌آنتپ در رتبه دوم، بورسا در رتبه سوم و قهرمان ماراش در رتبه چهارم قرار دارند.