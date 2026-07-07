دبیرکل ناتو: هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند یک انقلاب صنعتی رقم زند دبیرکل ناتو با تاکید بر اهمیت همکاری میان اعضای این سازمان، گفت که هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند یک انقلاب صنعتی رقم زند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

مارک روته، دبیرکل ناتو طی سخنرانی در «نشست صنایع دفاعی» در چارچوب سی‌وششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا با تاکید بر اهمیت ایجاد همکاری میان این ائتلاف و صنایع دفاعی گفت: هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند یک انقلاب صنعتی را رقم بزند.

دبیرکل ناتو با اشاره به برگزاری جام جهانی فوتبال 2026، برای توضیح نقش همکاری در ناتو مثالی از فوتبال زد و گفت: هیچ تیمی تنها با اتکا به یک بازیکن پیروز نمی‌شود؛ بلکه به دروازه‌بان، مدافعان، هافبک‌ها و مهاجمان نیاز دارد.

وی با تاکید بر اهمیت همکاری میان ناتو و صنایع دفاعی، یادآور شد که از زمان آغاز دوره دبیرکلی خود در سال 2024، از کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف در سراسر ائتلاف، از جمله در ترکیه، بازدید کرده است.

روته گفت که در این بازدیدها با کارکنان و مهندسان دیدار کرده و از نزدیک شاهد نوآوری‌های انجام‌شده بوده است.



وی افزود که در این نشست نیز مشاهده کرده که چگونه همکاری‌ها به اقدامات عملی تبدیل می‌شوند و این روند، نمونه‌ای از کار تیمی است.

وی اظهار داشت: این تیم، تیمی است که می‌داند چگونه گل بزند. سال گذشته در اجلاس ناتو در لاهه، متحدان تعهدات مهمی را پذیرفتند. یکی از این تعهدات، اختصاص پنج درصد از تولید ناخالص داخلی به حوزه دفاعی بود. پس از آن، تعهدات مربوط به افزایش تولید و تسریع نوآوری نیز مطرح شد. تنها یک سال بعد، اکنون شروع به مشاهده نتایج آن کرده‌ایم.

دبیرکل ناتو با اشاره به افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای اروپایی عضو ناتو و کانادا گفت: سال گذشته، تنها متحدان اروپایی و کانادا نسبت به سال قبل، 20 درصد بیشتر برای دفاع هزینه کردند. صحبت از 139 میلیارد دلار اضافی است. اگر سال 2025 را با سال 2026 مقایسه کنیم، میزان افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و کانادا به 258 میلیارد دلار می‌رسد.

روته با بیان اینکه متحدان به سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی ادامه خواهند داد، عنوان داشت: هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند انقلاب صنعتی را رقم بزند. ما باید این کار را با هم انجام دهیم. ما ناتو هستیم. توانمندی‌ها، فناوری‌ها و صنایع خود را کنار هم می‌گذاریم. دارایی‌های 32 کشور را متحد می‌کنیم و این بسیار قدرتمند است.