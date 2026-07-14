آلن دانکن، اولین وزیر اروپایی که پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه به ترکیه سفر کرد، گفت خیلی مهم بود که به ترکیه بروم و این را بگویم که شما نمی‌توانید یک دولت را به این شکل، با خشونت، شورش و قیام سرنگون کنید.

دانکن درباره کودتای 15 جولای در ترکیه: نمی‌توان یک دولت را با خشونت و شورش سرنگون کرد آلن دانکن، اولین وزیر اروپایی که پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه به ترکیه سفر کرد، گفت خیلی مهم بود که به ترکیه بروم و این را بگویم که شما نمی‌توانید یک دولت را به این شکل، با خشونت، شورش و قیام سرنگون کنید.

لندن/ خبرگزاری آنادولو

آلن دانکن، اولین وزیر اروپایی که پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 توسط گروه تروریستی فتح‌الله گولن (فتو) به ترکیه سفر کرد، اظهار داشت که رفتن به ترکیه پس از کودتا و ارسال پیام حمایت از دولت منتخب و دموکراسی ترکیه بسیار مهم بوده است.

دانکن، که بین سال‌های 2016-2019 به عنوان وزیر مشاور انگلیس در امور اروپا و آمریکا خدمت می‌کرد، در دهمین سالگرد کودتای 15 ژوئیه از دفتر خبرگزاری آنادولو در لندن بازدید کرد.

او در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو توضیح داد که در اولین روز کاری خود از کودتا مطلع شده و پس از صحبت با ریچارد مور، سفیر وقت بریتانیا در آنکارا، ابتکار عمل را برای رفتن به آنکارا و رساندن پیام همبستگی به دست گرفته است.

دانکن گفت که در شب 15 ژوئیه 2016، در اولین روز کاری خود به عنوان وزیر مشاور در وزارت امور خارجه، یک روز پس از تشکیل دولت جدید به رهبری ترزا می، نخست وزیر وقت بریتانیا، از تلاش برای کودتا مطلع شد.

او تعریف کرد: وقتی وارد دفتر شدم، منشی خصوصی‌ گفت که تلاش برای کودتا در ترکیه در حال انجام است. سپس تلویزیون را روشن کرد و تحولات را از طریق اخبار دنبال کردیم.

دانکن ادامه داد: ما هواپیماها را در حال پرواز در اخبار دیدیم و من گفتم: «با سفیر ارتباط برقرار کنید.» آنها گفتند: «وزیر، این خیلی غیرمعمول است.» من گفتم: «نه، نه، نه. من را به سفیر وصل کنید. من نیازی ندارم کسی به من بگوید چه کار کنم. من را به سفیر وصل کنید.» سپس گوشی را برداشتم و با ریچارد مور (سفیر سابق بریتانیا در آنکارا) صحبت کردم. او توضیح داد که چه اتفاقی دارد می‌افتد. گفتم: «من می‌آیم و بازدید می‌کنم.» گفتم: «خوب است.» گفت: «نمی‌خواهی از بقیه وزارت امور خارجه مشاوره بگیری؟» گفتم: «نه، من وزیر هستم. دارم می‌آیم.»

او گفت: هیچ راهی وجود نداشت که دولت بریتانیا بتواند جلوی من را بگیرد، زیرا آنها هنوز در هرج و مرج بودند. بنابراین من ابتکار عمل را به دست گرفتم و به آنکارا پرواز کردم.

دانکن خاطرنشان کرد که او اولین وزیر اروپایی بود که پس از کودتا به ترکیه سفر کرد.

او افزود که بقیه اروپا در واکنش به کودتا بسیار کند بودند و برخی محافل کودتا را «این یک کودتای ساختگی است. این فقط یک نمایش است، نه واقعی» توصیف کردند.

دانکن با تأکید بر اینکه دیدگاه او این است که تلاش برای کودتا کاملاً واقعی بوده است، گفت: بسیار مهم بود که به ترکیه برویم و بگوییم: شما نمی‌توانید چنین دولتی را با خشونت، شورش و قیام سرنگون کنید. اگر دولتی انتخاب شود، باید از دولت منتخب حمایت کنید. بنابراین دیدگاه من این بود که حمایت از دموکراسی ترکیه بسیار مهم است و باید کاملاً روشن شود که این دیدگاه بریتانیا است.

- پارلمان مرکز هر نظام دموکراتیک است

او گفت که دیدن آسیب‌های وارده به مجلس ترکیه با چشمان خود در طول سفرش به آنکارا پس از تلاش برای کودتا، او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است.

دانکن اظهار داشت که اگرچه می‌توان برخی تصاویر را در تلویزیون تماشا کرد، اما رفتن به آنجا و دیدن لاشه هواپیما، قطعات فلزی تغییر شکل یافته و شیشه‌های شکسته بسیار متفاوت و دلخراش بود.

او گفت: اینجا پارلمان است و پارلمان قلب هر نظام دموکراتیک است.

وی سپس تصور خود از معادل بریتانیایی آنچه در ترکیه اتفاق می‌افتد را بازگو کرده و افزود: مثل این است که بخشی از ارتش شورش و طغیان کند، تانک‌ها را از روی پل لندن عبور دهد، پارلمان را در حال برگزاری جلسه بمباران کند و سپس سعی کند نخست‌وزیر و ملکه را ترور کند.

دانکن گفت که این موضوع را در پارلمان مطرح کرده و معتقد است که این اظهارات به عنوان نشانه‌ای روشن از اینکه آنها درک می‌کنند ترکیه با چه چیزی روبرو است، مؤثر بوده است.

او تحسین عمیق خود را از واکنش مردم ترکیه ابراز کرد و اظهار داشت: من از خونسردی و رویکرد سنجیده مردم ترکیه بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. هیچ قیام بزرگی یا چیزی شبیه به آن رخ نداد. مردم گفتند: ما دیدگاه روشنی داریم، این (تلاش برای کودتا) غیرقابل قبول است، ما از دموکراسی خود حمایت می‌کنیم. حامیان گولن و هر کسی که سعی در سرنگونی دولت دارد، برای مردم ترکیه غیرقابل قبول است. دیدن اینکه چگونه مردم ترکیه گرد هم آمدند، دیدگاه روشنی ابراز و از اصول سیستم دموکراتیک خود حمایت کردند، بسیار الهام‌بخش بود.