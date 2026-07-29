خلیج 3500 ساله گیدروس؛ بهشت پنهان در ساحل دریای سیاه

کاستامونو/ خبرگزاری آنادولو

خلیج گیدروس، واقع در جیده، در استان کاستامونو ترکیه و در ساحل دریای سیاه، نقطه تلاقی رنگ‌های سبز و آبی، با مناظر بی‌نظیر خود، پذیرای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است.

این خلیج که تقریباً در 11 کیلومتری مرکز شهر جیده واقع شده است، به عنوان یک مکان طبیعی درجه یک و تاریخی درجه دو محافظت می‌شود.

خلیج گیدروس با تاریخی تقریباً 3 هزار و 500 ساله، در آثار تاریخ‌نگار و جغرافیدان باستانی شناخته شده استرابون به عنوان مکانی مرتبط با آمازون‌ها ذکر شده است.

این خلیج که ویژگی‌های یک بندر طبیعی را دارد، گفته می‌شود که در گذشته توسط آمازون‌ها، جنوایی‌ها، دزدان دریایی و قاچاقچیان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به دلیل ساختار محافظت‌شده‌اش، گفته می‌شود که این خلیج در طول جنگ استقلال ترکیه به عنوان محل ذخیره مهمات نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

خلیج گیدروس با درختان شاه بلوط، بلوط، راش، شمشاد و کاج احاطه شده است، با دریای آرام و ساختار محافظت‌شده‌اش، مقصدی محبوب برای دوستداران دریا، به ویژه در ماه‌های تابستان است.

این خلیج ویژگی‌های یک بندر طبیعی را دارد و توسط مهمانخانه‌ها و رستوران‌های ماهی احاطه شده است.

موسی اکشی، که از استانبول برای بازدید از خلیج گیدروس آمده بود، به خبرنگار آنادولو گفت که قبلاً از منطقه غربی دریای سیاه بازدید کرده بود و می‌خواست دوباره گیدروس را ببیند.

اکشی توضیح داد که این بار از سینوپ شروع کرده، مسیر را از طریق آیانجیک، تورکلی و آبانه دنبال کرده و به جیده رسیده است.

او با تحسین زیبایی طبیعی خلیج گیدروس گفت: کسانی که یک بار به اینجا می‌آیند، باز هم می‌آیند. من آن را به همه توصیه می‌کنم. این یکی از مرواریدهای دریای سیاه است.