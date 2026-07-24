شورای پژوهش‌های علمی و فناوری ترکیه، برنامه‌های حمایتی تازه‌ای برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های پاک راه‌اندازی کرده است.

حمایت ویژه ترکیه از استارتاپ‌های فناوری پاک در آستانه برگزاری «کاپ 31» شورای پژوهش‌های علمی و فناوری ترکیه، برنامه‌های حمایتی تازه‌ای برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های پاک راه‌اندازی کرده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

هم‌زمان با نزدیک شدن به برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ 31) در آنتالیا، شورای پژوهش‌های علمی و فناوری ترکیه (توبیتاک)، برنامه‌های حمایتی تازه‌ای برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های پاک راه‌اندازی کرده است.

کاپ 31 از 9 تا 20 نوامبر 2026 به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد و موضوعاتی مانند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، گذار به انرژی پاک، تأمین مالی اقلیمی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در آن بررسی می‌شود.

در چارچوب مرحله دوم «برنامه جهانی کارآفرینی فناوری‌های پاک» که با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) اجرا می‌شود، دو فراخوان «شتاب‌دهنده GCIP ترکیه 2026» و «شتاب‌دهنده گذار سبز فراگیر 2026» منتشر شده است. مهلت ثبت‌نام در این برنامه‌ها تا سوم اوت تعیین شده است.

استارتاپ‌های فعال در حوزه‌های بهره‌وری انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت و بازیافت پسماند، بهره‌وری آب، ساختمان‌های سازگار با محیط زیست، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته و صنایع شیمیایی می‌توانند در این برنامه‌ها شرکت کنند.

در پایان دوره شتاب‌دهی، به تیم‌های اول تا سوم به‌ترتیب 700 هزار، 500 هزار و 400 هزار لیر جایزه اعطا خواهد شد. همچنین برای حمایت از زنان کارآفرین، در چهار بخش از جمله کارآفرین زن نوآور، کارآفرین زن جوان و کارآفرین زن پیشرو در تأثیرگذاری اجتماعی، به هر برگزیده 300 هزار لیر پرداخت می‌شود.

برنامه جداگانه‌ای نیز برای آماده‌سازی استارتاپ‌های تاسیس‌شده یا مدیریت‌شده توسط زنان جهت جذب سرمایه و ورود به بازارهای جهانی اجرا خواهد شد. تیم‌های منتخب در سپتامبر 2026 در آکادمی ملی «GCIP» ترکیه شرکت خواهند کرد و از آموزش‌های تخصصی، مشاوره، خدمات منتورینگ و برنامه‌های آمادگی سرمایه‌گذاری برخوردار خواهند شد. آموزش‌های آنلاین این برنامه نیز از اوت تا دسامبر برگزار می‌شود.