حضور 13 دانشگاه ترکیه در فهرست هزار دانشگاه برتر جهان

30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
بر اساس رتبهبندی «سه هزار دانشگاه برتر جهان» برای دوره 2025-2026 که توسط آزمایشگاه تحقیقاتی URAP وابسته به دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه (ODTÜ) تهیه شده است، 13 دانشگاه از ترکیه در میان هزار دانشگاه برتر جهان جای گرفتند.
مؤسسه URAP دانشگاهها را بر اساس 6 شاخص شامل شمار مقالات، تعداد استنادها، مجموع اسناد علمی، تأثیر کلی انتشارات، تاثیر کلی استنادها و میزان همکاریهای بینالمللی ارزیابی کرده است. بر این اساس، دانشگاه حاجتتپه با رتبه 585 جهان، بهترین جایگاه را در میان دانشگاههای ترکیه کسب کرد.
در این فهرست، دانشگاه فنی استانبول رتبه 710، دانشگاه آنکارا رتبه 748، دانشگاه غازی رتبه 824، دانشگاه کوچ رتبه 832، دانشگاه استانبول رتبه 890، دانشگاه اژه رتبه 891، دانشگاه آتاترک رتبه 894، دانشگاه فنی خاورمیانه رتبه 936، دانشگاه علوم بهداشتی رتبه 958، دانشگاه خاور نزدیک رتبه 971، دانشگاه استانبول-جراحپاشا رتبه 977 و دانشگاه فنی ییلدیز رتبه 981 را به دست آوردند. در مجموع 128 مؤسسه آموزش عالی از ترکیه در میان 3000 دانشگاه برتر این ارزیابی قرار دارند.
در صدر این رتبهبندی، دانشگاه هاروارد آمریکا در جایگاه نخست جای گرفت و دانشگاههای ژجیانگ، شانگهای جیاو تونگ و تسینگهوا از چین به همراه یونیورسیتی کالج لندن در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتند.